Четыре вкуса

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Готовим вкусный суп с овощами и семгой

Фото к рецепту: Суп из семги с овощами

Ингредиенты

  • рыбные хребты, плавники, головы –для бульона, сколько есть, у меня примерно 500 г
  • семга (филе) – 600 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • картофель – 2 шт.
  • капуста свежая – 200 г
  • свекла – 1 шт. (маленькая)
  • морковь – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • перец болгарский – ½ шт.
  • перец острый чили – 1 шт.
  • соль – 1 ст.л.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • масло топленое – 80 г

Пошаговые фото рецепта

Суп из семги с овощами: шаг 1
1. Набор для бульона уложить в кастрюлю, добавить жгучий перец чили (я не убирал семена, перец разрезал на три части), залить холодной водой, довести до кипения и варить на среднем огне 40 минут. Посолить минут за 5 до окончания варки.
Суп из семги с овощами: шаг 2
2. Филе семги порезать на кусочки.
Суп из семги с овощами: шаг 3
3. Картофель очистить, порезать кубиком.
Суп из семги с овощами: шаг 4
4. Лук порезать кубиком.
Суп из семги с овощами: шаг 5
5. Капусту нарезать шашечками.
Суп из семги с овощами: шаг 6
6. Очень мелко порезать свеклу (можно потереть на крупной терке).
Суп из семги с овощами: шаг 7
7. Так же мелко – морковь (тоже можно потереть).
Суп из семги с овощами: шаг 8
8. Помидор порезать кубиком.
Суп из семги с овощами: шаг 9
9. Так же – болгарский перец.
Суп из семги с овощами: шаг 10
10. В сковороде разогреть две трети топленого масла. Лук пассеровать до прозрачности.
Суп из семги с овощами: шаг 11
11. Добавить морковь, перемешать, жарить 5 минут на среднем огне.
Суп из семги с овощами: шаг 12
12. Добавить перец, перемешать, тушить пару минут.
Суп из семги с овощами: шаг 13
13. Добавить помидор, перемешать, еще через пару минут влить ложку бульона из кастрюли, немного посолить, накрыть сковороду крышкой, тушить на малом огне 15 минут.
Добавить лавровый лист.
Суп из семги с овощами: шаг 14
14. В другой сковороде растопить остатки масла, выложить свеклу, жарить 5 минут, помешивая. Затем добавить ложку бульона, убавить огонь до минимума, накрыть сковороду крышкой и тушить свеклу 20 минут, чтобы стала совсем мягкой. Когда свекла приготовится, ее можно отправить в сковороду к остальной зажарке.
Суп из семги с овощами: шаг 15
15. Из готового бульона вынуть кости, бульон процедить в другую кастрюлю. Бульон довести до кипения, поместить туда картошку, дать закипеть, убавить температуру до средней и варить 12 минут.
Суп из семги с овощами: шаг 16
16. Затем снова довести до кипения, отправить в кастрюлю капусту. Варить минут 15.
Суп из семги с овощами: шаг 17
17. Прибавив огонь, выложить филе семги, дать супу закипеть, снова убавить до среднего и варить 5 минут.
Суп из семги с овощами: шаг 18
18. Добавить зажарку, убрав из нее лавровый лист (он уже отдал свой вкус), еще раз вскипятить.
Суп из семги с овощами: шаг 19
19. Выправить на соль, выключить плиту и дать супу настояться. Разливать по тарелкам, украсив чем угодно – например, веточками укропа.
Кушать подано!
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