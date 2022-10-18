Готовим вкусный суп с овощами и семгой

1. Набор для бульона уложить в кастрюлю, добавить жгучий перец чили (я не убирал семена, перец разрезал на три части), залить холодной водой, довести до кипения и варить на среднем огне 40 минут. Посолить минут за 5 до окончания варки.

2. Филе семги порезать на кусочки.

3. Картофель очистить, порезать кубиком.

4. Лук порезать кубиком.

5. Капусту нарезать шашечками.

6. Очень мелко порезать свеклу (можно потереть на крупной терке).

7. Так же мелко – морковь (тоже можно потереть).

8. Помидор порезать кубиком.

9. Так же – болгарский перец.

10. В сковороде разогреть две трети топленого масла. Лук пассеровать до прозрачности.

11. Добавить морковь, перемешать, жарить 5 минут на среднем огне.

12. Добавить перец, перемешать, тушить пару минут.

Добавить лавровый лист. 13. Добавить помидор, перемешать, еще через пару минут влить ложку бульона из кастрюли, немного посолить, накрыть сковороду крышкой, тушить на малом огне 15 минут.Добавить лавровый лист.

14. В другой сковороде растопить остатки масла, выложить свеклу, жарить 5 минут, помешивая. Затем добавить ложку бульона, убавить огонь до минимума, накрыть сковороду крышкой и тушить свеклу 20 минут, чтобы стала совсем мягкой. Когда свекла приготовится, ее можно отправить в сковороду к остальной зажарке.

15. Из готового бульона вынуть кости, бульон процедить в другую кастрюлю. Бульон довести до кипения, поместить туда картошку, дать закипеть, убавить температуру до средней и варить 12 минут.

16. Затем снова довести до кипения, отправить в кастрюлю капусту. Варить минут 15.

17. Прибавив огонь, выложить филе семги, дать супу закипеть, снова убавить до среднего и варить 5 минут.

18. Добавить зажарку, убрав из нее лавровый лист (он уже отдал свой вкус), еще раз вскипятить.