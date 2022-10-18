Готовим вкусный суп с овощами и семгой

Ингредиенты
- рыбные хребты, плавники, головы –для бульона, сколько есть, у меня примерно 500 г
- семга (филе) – 600 г
- лук репчатый – 1 шт.
- картофель – 2 шт.
- капуста свежая – 200 г
- свекла – 1 шт. (маленькая)
- морковь – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- перец болгарский – ½ шт.
- перец острый чили – 1 шт.
- соль – 1 ст.л.
- лавровый лист – 2 шт.
- масло топленое – 80 г
Пошаговые фото рецепта
1. Набор для бульона уложить в кастрюлю, добавить жгучий перец чили (я не убирал семена, перец разрезал на три части), залить холодной водой, довести до кипения и варить на среднем огне 40 минут. Посолить минут за 5 до окончания варки.
2. Филе семги порезать на кусочки.
3. Картофель очистить, порезать кубиком.
13. Добавить помидор, перемешать, еще через пару минут влить ложку бульона из кастрюли, немного посолить, накрыть сковороду крышкой, тушить на малом огне 15 минут. Добавить лавровый лист.
14. В другой сковороде растопить остатки масла, выложить свеклу, жарить 5 минут, помешивая. Затем добавить ложку бульона, убавить огонь до минимума, накрыть сковороду крышкой и тушить свеклу 20 минут, чтобы стала совсем мягкой. Когда свекла приготовится, ее можно отправить в сковороду к остальной зажарке.
15. Из готового бульона вынуть кости, бульон процедить в другую кастрюлю. Бульон довести до кипения, поместить туда картошку, дать закипеть, убавить температуру до средней и варить 12 минут.
17. Прибавив огонь, выложить филе семги, дать супу закипеть, снова убавить до среднего и варить 5 минут.
Свежие комментарии