Королевская ватрушка

Смешиваем все сухие ингредиенты для тестаДобавляем сливочное масло и растираем в крошку. В форму диаметром 22 см выкладываем 2/3 крошки и формируем дно и бортики. Смешиваем все ингредиенты для начинки, творог желательно перебить блендером погружным, и выливаем начинку в форму. По желанию растапливаем черный шоколад, остужаем и слегка смешиваем с начинкой Сверху засыпаем оставшейся крошкой. Выпекаем при температуре 180 градусов 45 минут без конвекции. Разрезаем ватрушку, когда она остынет.