Королевская ватрушка

Ингредиенты
- для ватрушки вам понадобится
- форма диаметром 22 см
- для теста
- 260 гр. муки
- 40 гр. какао порошка
- 60 гр. сахара
- пол ч.л. разрыхлителя
- 180 гр. сливочного масла
- для начинки
- 600 гр. однородного творога
- 3 яйца
- 100-120 гр. сахара
- 50 гр. черного шоколада по желанию
- ванильный сахар по желанию.
Пошаговый рецепт приготовления
Смешиваем все сухие ингредиенты для тестаДобавляем сливочное масло и растираем в крошку. В форму диаметром 22 см выкладываем 2/3 крошки и формируем дно и бортики. Смешиваем все ингредиенты для начинки, творог желательно перебить блендером погружным, и выливаем начинку в форму. По желанию растапливаем черный шоколад, остужаем и слегка смешиваем с начинкой Сверху засыпаем оставшейся крошкой. Выпекаем при температуре 180 градусов 45 минут без конвекции. Разрезаем ватрушку, когда она остынет.
Свежие комментарии