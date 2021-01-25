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Королевская ватрушка

Фото к рецепту: Необыкновенно вкусно! королевская ватрушка! рассыпчатое тесто и нежная творожная начинка!

Ингредиенты

  • для ватрушки вам понадобится
  • форма диаметром 22 см
  • для теста
  • 260 гр. муки
  • 40 гр. какао порошка
  • 60 гр. сахара
  • пол ч.л. разрыхлителя
  • 180 гр. сливочного масла
  • для начинки
  • 600 гр. однородного творога
  • 3 яйца
  • 100-120 гр. сахара
  • 50 гр. черного шоколада по желанию
  • ванильный сахар по желанию.

Пошаговый рецепт приготовления

Смешиваем все сухие ингредиенты для  тестаДобавляем сливочное масло и растираем в крошку. В форму диаметром 22 см  выкладываем 2/3 крошки и формируем дно и бортики. Смешиваем все ингредиенты для начинки, творог желательно перебить блендером погружным,  и выливаем начинку в форму. По желанию растапливаем черный шоколад, остужаем и слегка смешиваем с начинкой Сверху засыпаем оставшейся крошкой. Выпекаем при температуре 180 градусов 45 минут без конвекции. Разрезаем ватрушку, когда она остынет. 

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