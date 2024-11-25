Вкусные щи из куриных спинок

Ингредиенты
- куриные спинки - 4 шт.
- морковь - 1 шт.
- квашеная капуста - 300 г
- картофель крупный - 2 шт.
- чеснок - 3 зуб.
- томатная паста - 2 ст.л.
- паприка красная - 0.5 шт.
- зелёный лук-горсть
- репчатый лук - 1 шт.
- лавровый лист - 1 шт.
- сухие приправы для бульона
- хмели-сунели
- перец горошком - 3-4 шт.
- перец душистый - 3-4 шт.
- приправа для курицы
- вода - 2 л
- растительное масло для жарки
Фото рецепта
1. Куриные спинки залить холодной водой и поставить на огонь.
2. Картофель разрезать вдоль или порезать более мелко.
3. Когда закипит вода,снять пену и поместить картофель с приправами.
4. Луковицу вместе с нижней шелухой помыть и опустить в суп (потом в конце варки вынуть и выбросить). Паприку нарезать на кубики. Зелень порубить или взять из морозилки заготовленную.
5. На сковороде с маслом обжарить морковь с чесноком.
6. Всыпать паприку и помешать на огне.
7. Добавить пасту. Здесь из заморозки. В такой коробочке-соуснике ровно две ложки.
8. Прогреть всё вместе на огне.
9. Картофель готов,вынимаем на тарелку,нарезаем хаотично или растолочь толкушкой-вилкой.
10. Капусту отделяем от рассола.
11. Переносим в бульон. Если не хватает кислинки,вливаем по ложке рассол.
12. Со спинок снимаем мясо и переносим в суп.
13. Накрываем крышкой и томим на маленьком огне минут 15-20. Если капуста жёсткая,то больше.
14. Добавляем зелень,перемешиваем и выключаем огонь.
15. Подаём на обед.
16. Можно посыпать в тарелку рубленным укропом с петрушкой.
17. Также предлагаем сметану.
Кушать подано!
Кушать подано!
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