Вкусные щи из куриных спинок

1. Куриные спинки залить холодной водой и поставить на огонь.

2. Картофель разрезать вдоль или порезать более мелко.

3. Когда закипит вода,снять пену и поместить картофель с приправами.

4. Луковицу вместе с нижней шелухой помыть и опустить в суп (потом в конце варки вынуть и выбросить). Паприку нарезать на кубики. Зелень порубить или взять из морозилки заготовленную.

5. На сковороде с маслом обжарить морковь с чесноком.

6. Всыпать паприку и помешать на огне.

7. Добавить пасту. Здесь из заморозки. В такой коробочке-соуснике ровно две ложки.

8. Прогреть всё вместе на огне.

9. Картофель готов,вынимаем на тарелку,нарезаем хаотично или растолочь толкушкой-вилкой.

10. Капусту отделяем от рассола.

11. Переносим в бульон. Если не хватает кислинки,вливаем по ложке рассол.

12. Со спинок снимаем мясо и переносим в суп.

13. Накрываем крышкой и томим на маленьком огне минут 15-20. Если капуста жёсткая,то больше.

14. Добавляем зелень,перемешиваем и выключаем огонь.

15. Подаём на обед.

16. Можно посыпать в тарелку рубленным укропом с петрушкой.