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Четыре вкуса

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Вкусные щи из куриных спинок

Фото к рецепту: Щи на куриных спинках

Ингредиенты

  • куриные спинки - 4 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • квашеная капуста - 300 г
  • картофель крупный - 2 шт.
  • чеснок - 3 зуб.
  • томатная паста - 2 ст.л.
  • паприка красная - 0.5 шт.
  • зелёный лук-горсть
  • репчатый лук - 1 шт.
  • лавровый лист - 1 шт.
  • сухие приправы для бульона
  • хмели-сунели
  • перец горошком - 3-4 шт.
  • перец душистый - 3-4 шт.
  • приправа для курицы
  • вода - 2 л
  • растительное масло для жарки

Фото рецепта

Щи на куриных спинках: шаг 1
1. Куриные спинки залить холодной водой и поставить на огонь.
Щи на куриных спинках: шаг 2
2. Картофель разрезать вдоль или порезать более мелко.
Щи на куриных спинках: шаг 3
3. Когда закипит вода,снять пену и поместить картофель с приправами.
Щи на куриных спинках: шаг 4
4. Луковицу вместе с нижней шелухой помыть и опустить в суп (потом в конце варки вынуть и выбросить). Паприку нарезать на кубики. Зелень порубить или взять из морозилки заготовленную.
Щи на куриных спинках: шаг 5
5. На сковороде с маслом обжарить морковь с чесноком.
Щи на куриных спинках: шаг 6
6. Всыпать паприку и помешать на огне.
Щи на куриных спинках: шаг 7
7. Добавить пасту. Здесь из заморозки. В такой коробочке-соуснике ровно две ложки.
Щи на куриных спинках: шаг 8
8. Прогреть всё вместе на огне.
Щи на куриных спинках: шаг 9
9. Картофель готов,вынимаем на тарелку,нарезаем хаотично или растолочь толкушкой-вилкой.
Щи на куриных спинках: шаг 10
10. Капусту отделяем от рассола.
Щи на куриных спинках: шаг 11
11. Переносим в бульон. Если не хватает кислинки,вливаем по ложке рассол.
Щи на куриных спинках: шаг 12
12. Со спинок снимаем мясо и переносим в суп.
Щи на куриных спинках: шаг 13
13. Накрываем крышкой и томим на маленьком огне минут 15-20. Если капуста жёсткая,то больше.
Щи на куриных спинках: шаг 14
14. Добавляем зелень,перемешиваем и выключаем огонь.
Щи на куриных спинках: шаг 15
15. Подаём на обед.
Щи на куриных спинках: шаг 16
16. Можно посыпать в тарелку рубленным укропом с петрушкой.
Щи на куриных спинках: шаг 17
17. Также предлагаем сметану.

Кушать подано!
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