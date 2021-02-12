Невероятно нежное куриное филе

Ингредиенты:

куриная грудка 2 шт.

маринованные огурцы 2-3 шт.

сметана 1-2 ст. ложь.

майонез 1 ст.л.

горчица гранулированная 1 ч.

чеснок 3-4 зубчика

сыр 100-150 гр.

приправа для курицы 1 ч.

соль

Пошаговый рецепт приготовления

Маринованный огурец натереть на мелкой терке, чеснок выдавить, добавить горчицу, добавить сметану, майонез. Хорошо перемешать.

Куриное филе разрезать пополам, отбить, посолить, добавить приправу для курицы.

Выложите мясо на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сверху на мясо выложить смесь огурцов, чеснока, сметаны и майонеза, сверху залить тертым сыром.

Убираем мясо в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.

Всем Приятного Аппетита!