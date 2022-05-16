Рецепт приготовления сыра в домашних условиях

Ингредиенты
молоко – 1 л.
творог – 1 кг.
масло сливочное – 100 гр.
яйцо куриное – 1 шт.
сода – 1 ч.л.
соль – 1 ч.л.
Рецепт приготовления
Для приготовления домашнего твердого сыра продукты лучше купить на рынке.
Если будите покупать в магазине, то используйте молоко жирность не ниже 3% и творог жирностью не ниже 9%.
Берем толстостенную кастрюлю, выливаем в нее литр молока, ставим на плиту и доводим до кипения.
После закипания молока, делаем минимальный нагрев, добавляем в молоко творог и варим на минимальном огне 5 минут.
Берем кастрюлю, ставим дуршлаг, застилаем двойным слоем марли и откидываем творог на дуршлаг.
Даем сыворотке полностью стечь, в дальнейшем мы ее использовать не будем, но из сыворотки можно будет приготовить вкусные блинчики, а с творогом, проваренным в молоке будем работать дальше.
На сковороде растопим сливочное масло, добавим соду и соль и хорошо перемешаем.
Добавляем творог и варим на медленном огне непрерывно помешивая в течение 5 минут.
Выключаем нагрев и даем массе немного остыть.
Куриное яйцо разобьем в миску и взобьем вилкой.
Яйцо вливаем в теплую сырную массу и быстро перемешиваем.
Отправляем сырную массу в форму (я использовала стеклянный салатник), даем остыть и помещаем в холодильник на 4 – 5 часов, после чего сыр готов к употреблению.
Кушать подано!
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