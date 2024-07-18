Настоящий татарский кыстыбай

Ингредиенты
- для теста:
- пшеничная мука в/с – 300-350 г
- вода или молоко – 125 мл
- сахарный песок – 15 г
- соль – 3 г
- масло сливочное – 50 г
- куриное яйцо – 1 шт
- для начинки:
- картофельное пюре – 1 кг
- репчатый лук – 160 г
- масло сливочное – 160 г
Рецепт приготовления
Готовим начинку.
Картофель почистить, помыть, отварить в подсоленной воде и размять толкушкой в пюре.
Готовим тесто.
В глубокую чашу влить воду или молоко, добавить сахар, соль, яйцо, масло и всё тщательно перемешать. Отмерить 350 граммов муки, отобрать 50 граммов в отдельную чашку, а остальную муку просеять в чашу к остальным ингредиентам и замесить тесто так, чтоб оно было мягким, но не прилипало к рукам. Если тесто липнет, то добавьте немного муки из отложенных 50 г. Мне сегодня понадобилось для приготовления теста 310 граммов муки.
Готовим лепёшки.
Тесто разделить на 8 одинаковых частей. Каждый кусочек раскатать в тонкую лепёшку. Выпекать лепёшки на сухой сковороде, при температуре ниже среднего, до румяной корочки. Готовую лепёшку завернуть в полотенце, чтоб она оставалась мягкой.
Собираем кыстыбый.
На одну половину лепёшки положить картофельную начинку и накрыть её второй половиной согнув лепёшку пополам. Поверхность кыстыбыя смазать растопленным сливочным маслом.
Кушать подано!
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