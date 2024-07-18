Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Настоящий татарский кыстыбай

Фото к рецепту: Кыстыбый по рецепту ресторана «дом татарской кулинарии»

Ингредиенты

  • для теста:
  • пшеничная мука в/с – 300-350 г
  • вода или молоко – 125 мл
  • сахарный песок – 15 г
  • соль – 3 г
  • масло сливочное – 50 г
  • куриное яйцо – 1 шт
  • для начинки:
  • картофельное пюре – 1 кг
  • репчатый лук – 160 г
  • масло сливочное – 160 г

Рецепт приготовления

Готовим начинку.

Картофель почистить, помыть, отварить в подсоленной воде и размять толкушкой в пюре.

В картофельное пюре добавить мелко нарезанный пассированный лук, сливочное масло и хорошо перемешать. Начинка готова.

Готовим тесто.

В глубокую чашу влить воду или молоко, добавить сахар, соль, яйцо, масло и всё тщательно перемешать. Отмерить 350 граммов муки, отобрать 50 граммов в отдельную чашку, а остальную муку просеять в чашу к остальным ингредиентам и замесить тесто так, чтоб оно было мягким, но не прилипало к рукам. Если тесто липнет, то добавьте немного муки из отложенных 50 г. Мне сегодня понадобилось для приготовления теста 310 граммов муки.

Готовим лепёшки.

Тесто разделить на 8 одинаковых частей. Каждый кусочек раскатать в тонкую лепёшку. Выпекать лепёшки на сухой сковороде, при температуре ниже среднего, до румяной корочки. Готовую лепёшку завернуть в полотенце, чтоб она оставалась мягкой.

Собираем кыстыбый.

На одну половину лепёшки положить картофельную начинку и накрыть её второй половиной согнув лепёшку пополам. Поверхность кыстыбыя смазать растопленным сливочным маслом.

Кушать подано!

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