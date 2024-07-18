Настоящий татарский кыстыбай

Готовим начинку.

Картофель почистить, помыть, отварить в подсоленной воде и размять толкушкой в пюре.

В картофельное пюре добавить мелко нарезанный пассированный лук, сливочное масло и хорошо перемешать. Начинка готова.

Готовим тесто.

В глубокую чашу влить воду или молоко, добавить сахар, соль, яйцо, масло и всё тщательно перемешать. Отмерить 350 граммов муки, отобрать 50 граммов в отдельную чашку, а остальную муку просеять в чашу к остальным ингредиентам и замесить тесто так, чтоб оно было мягким, но не прилипало к рукам. Если тесто липнет, то добавьте немного муки из отложенных 50 г. Мне сегодня понадобилось для приготовления теста 310 граммов муки.

Готовим лепёшки.

Тесто разделить на 8 одинаковых частей. Каждый кусочек раскатать в тонкую лепёшку. Выпекать лепёшки на сухой сковороде, при температуре ниже среднего, до румяной корочки. Готовую лепёшку завернуть в полотенце, чтоб она оставалась мягкой.

Собираем кыстыбый.

На одну половину лепёшки положить картофельную начинку и накрыть её второй половиной согнув лепёшку пополам. Поверхность кыстыбыя смазать растопленным сливочным маслом.

Кушать подано!