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Четыре вкуса

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Рецепт отличного пирога на Хэллоуин

Фото к рецепту: Пирог "светильник джека"

Ингредиенты

для теста:

сахар — 50 гр.

яйцо куриное (крупное) - 1 шт.

ванилин - 1 пакет.

молоко - 1 ст.л.

масло сливочное - 100 г

мука пшеничная (+ на подпыл рабочей поверхности 0,5 ст. л) - 200 гр.

разрыхлитель теста - 1 ч.л.

соль - 1 щепотка

для начинки:

яблоко (крупное) - 1 шт.

тыква (мякоть) - 200 гр.

сахар - 3 ст.л.

ванильный сахар - 1 пакетик

корица - 0,25 ч.л.

дополнительно:

желток яичный (обмазать верх пирога до выпечки) - 1 шт

Фото рецепта

Пирог "светильник джека": шаг 1
1. Для быстроты и простоты приготовления пирога я буду использовать комбайн. Без него уже никуда! Отличный помощник на кухле в разных случаях приготовления. У него множество насадок, которые легко и быстро меняются, что упрощает его использование. Количество ингредиентов на форму размером в диаметре-18-20 см и высотой-4-5 см. Масло сливочное нужно вынуть из холодильника заранее, чтобы оно было мягкое. Делаем тесто. Разбила яйцо в чашу, насыпала сахар, добавила ванилин и 1 ст л молока. Всё соединила.
Пирог "светильник джека": шаг 2
2. Добавила мягкое масло сливочное, порезанное на кусочки. Опять соединила.
Пирог "светильник джека": шаг 3
3. Просеяла муку и разрыхлитель, добавила щепотку соли и соединила всё в крошку.
Пирог "светильник джека": шаг 4
4. Далее работаем руками. Тесто отличное, к рукам не пристаёт. Скатываем его в шар. Визуально делим на 3 части и 1/3 часть оставляем для оформления.
Пирог "светильник джека": шаг 5
6. Из 2/3 частей формируем форму с бортиками там, в чём вы будите выпекать пирог. Ставим форму с тестом в холодильник.
Пирог "светильник джека": шаг 6
7. Займёмся оформлением верха и начинкой. Доску нужно подпылить мукой. Раскатываем 1/3 теста по размеру диаметра формы.
Пирог "светильник джека": шаг 7
8. Вырезаем мордочку светильника Джека. Я вырезала ножом.
Пирог "светильник джека": шаг 8
8. Яблоко и тыкву нужно нарезать очень мелким кубиком.
Пирог "светильник джека": шаг 9
9. Взяла сотейник, выложила яблоки и присыпала их сахаром.
Пирог "светильник джека": шаг 10
10. Когда яблоки выделили сок, добавила тыкву.
Пирог "светильник джека": шаг 11
11. Добавила ванильный сахар и готовила до готовности минут 10, чтобы выпарилась вся жидкость.
Пирог "светильник джека": шаг 12
12. Положила корицу, перемешала и сняла с огня. Корицу кладите по вкусу. Дала начинке остыть.
Пирог "светильник джека": шаг 13
13. Вынула форму с тестом из холодильника, ровным слоем распределила начинку.
Пирог "светильник джека": шаг 14
14. Накрыла тестом с мордочкой. Подрезала лишние края ножницами кухонными и вилкой закрепила основное тесто с верхним (см. фото).
Пирог "светильник джека": шаг 15
15. Чтобы верх у меня цветом был жёлтеньким, я его смазала желтком. Так цвет выпеченного пирога будет больше похож на цвет тыквы. Поставила в разогретую духовку до Т-180 С на 30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, не дайте верху подгореть. Я минут через 20 накрыла его фольгой.
Пирог "светильник джека": шаг 16
16. Пирог готов. Даём ему остыть. "Светильник Джека".
Пирог "светильник джека": шаг 17
17. Разрез. Количество начинки делайте по своему вкусу! Нам было достаточно!
Кушать подано!
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