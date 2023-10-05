Рецепт отличного пирога на Хэллоуин
Ингредиенты
для теста:
сахар — 50 гр.
яйцо куриное (крупное) - 1 шт.
ванилин - 1 пакет.
молоко - 1 ст.л.
масло сливочное - 100 г
мука пшеничная (+ на подпыл рабочей поверхности 0,5 ст. л) - 200 гр.
разрыхлитель теста - 1 ч.л.
соль - 1 щепотка
для начинки:
яблоко (крупное) - 1 шт.
тыква (мякоть) - 200 гр.
сахар - 3 ст.л.
ванильный сахар - 1 пакетик
корица - 0,25 ч.л.
дополнительно:
желток яичный (обмазать верх пирога до выпечки) - 1 шт
Фото рецепта
1. Для быстроты и простоты приготовления пирога я буду использовать комбайн. Без него уже никуда! Отличный помощник на кухле в разных случаях приготовления. У него множество насадок, которые легко и быстро меняются, что упрощает его использование. Количество ингредиентов на форму размером в диаметре-18-20 см и высотой-4-5 см. Масло сливочное нужно вынуть из холодильника заранее, чтобы оно было мягкое. Делаем тесто. Разбила яйцо в чашу, насыпала сахар, добавила ванилин и 1 ст л молока. Всё соединила.
2. Добавила мягкое масло сливочное, порезанное на кусочки. Опять соединила.
3. Просеяла муку и разрыхлитель, добавила щепотку соли и соединила всё в крошку.
4. Далее работаем руками. Тесто отличное, к рукам не пристаёт. Скатываем его в шар. Визуально делим на 3 части и 1/3 часть оставляем для оформления.
6. Из 2/3 частей формируем форму с бортиками там, в чём вы будите выпекать пирог. Ставим форму с тестом в холодильник.
7. Займёмся оформлением верха и начинкой. Доску нужно подпылить мукой. Раскатываем 1/3 теста по размеру диаметра формы.
8. Вырезаем мордочку светильника Джека. Я вырезала ножом.
8. Яблоко и тыкву нужно нарезать очень мелким кубиком.
9. Взяла сотейник, выложила яблоки и присыпала их сахаром.
10. Когда яблоки выделили сок, добавила тыкву.
11. Добавила ванильный сахар и готовила до готовности минут 10, чтобы выпарилась вся жидкость.
12. Положила корицу, перемешала и сняла с огня. Корицу кладите по вкусу. Дала начинке остыть.
13. Вынула форму с тестом из холодильника, ровным слоем распределила начинку.
14. Накрыла тестом с мордочкой. Подрезала лишние края ножницами кухонными и вилкой закрепила основное тесто с верхним (см. фото).
15. Чтобы верх у меня цветом был жёлтеньким, я его смазала желтком. Так цвет выпеченного пирога будет больше похож на цвет тыквы. Поставила в разогретую духовку до Т-180 С на 30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, не дайте верху подгореть. Я минут через 20 накрыла его фольгой.
16. Пирог готов. Даём ему остыть. "Светильник Джека".
17. Разрез. Количество начинки делайте по своему вкусу! Нам было достаточно!
Кушать подано!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии