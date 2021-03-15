Творожно-кокосовый пирог «Утренняя роса»

Ингредиенты

для теста:

мука -300 г

сливочное масло -200 г

сметана -150 г

сахар - 150 г

пищевая сода - 0,5 ч. л. или

разрыхлитель -10 г

яйца - 3 шт.

какао-порошок -2 ст.

для мячей:

творог -200 г

яйца -1 шт.

кокосовая стружка 5-6 столовых ложек

сахар -3 ст.

для крема:

сахар - 150 г

яйца - 1 шт.

молоко 2 ст.

мука 2 столовые ложки

ванилин или ванильный сахар

Пошаговый рецепт приготовления

1. Замесить творог. Добавьте к нему сахар, кокос и желток. Размешивать.

2. Скатываем из него маленькие шарики, убираем в морозилку на полчаса.

3. Яйца оставшийся белок с сахаром взбить до однородной массы.

4. Добавьте сметану и размягченное масло, взбейте.

5. В муку всыпать соду (разрыхлитель), перемешать.

6. Постепенно ввести муку с содой (разрыхлитель) и замесить тесто.

7. Смазать форму маслом и выложить половину теста по уровню.

8. Добавьте какао-порошок в другую половину теста, перемешайте и распределите по второму слою.

9. Удалите замороженные шарики, вдавите их в поверхность шоколадного теста и накройте шарики тестом подушечкой.

10. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45-60 минут (сосредоточьтесь на духовке, проверьте пирог занозой или зубочисткой).

11. Сделайте заварной крем:

1) Молоко нужно заранее вскипятить.

2) Насыпать в миску сахар и крахмал, перемешать.

3) Добавить яйцо и ванилин или ванильный сахар, перемешать.

4) Постепенно помешивая, влейте кипяченое молоко и снова отправьте на плиту, варите до загустения (не забудьте помешать).

12. Покройте остывший пирог заварным кремом и посыпьте какао-порошком.

13. «Утренняя роса готова» торт, наслаждайтесь чаевой вечериницей! :)))