Творожно-кокосовый пирог «Утренняя роса»

Ингредиенты
для теста:
мука -300 г
сливочное масло -200 г
сметана -150 г
сахар - 150 г
пищевая сода - 0,5 ч. л. или
разрыхлитель -10 г
яйца - 3 шт.
какао-порошок -2 ст.
для мячей:
творог -200 г
яйца -1 шт.
кокосовая стружка 5-6 столовых ложек
сахар -3 ст.
для крема:
сахар - 150 г
яйца - 1 шт.
молоко 2 ст.
мука 2 столовые ложки
ванилин или ванильный сахар
Пошаговый рецепт приготовления
1. Замесить творог. Добавьте к нему сахар, кокос и желток. Размешивать.
2. Скатываем из него маленькие шарики, убираем в морозилку на полчаса.
3. Яйца оставшийся белок с сахаром взбить до однородной массы.
4. Добавьте сметану и размягченное масло, взбейте.
5. В муку всыпать соду (разрыхлитель), перемешать.
6. Постепенно ввести муку с содой (разрыхлитель) и замесить тесто.
7. Смазать форму маслом и выложить половину теста по уровню.
8. Добавьте какао-порошок в другую половину теста, перемешайте и распределите по второму слою.
9. Удалите замороженные шарики, вдавите их в поверхность шоколадного теста и накройте шарики тестом подушечкой.
10. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45-60 минут (сосредоточьтесь на духовке, проверьте пирог занозой или зубочисткой).
11. Сделайте заварной крем:
1) Молоко нужно заранее вскипятить.
2) Насыпать в миску сахар и крахмал, перемешать.
3) Добавить яйцо и ванилин или ванильный сахар, перемешать.
4) Постепенно помешивая, влейте кипяченое молоко и снова отправьте на плиту, варите до загустения (не забудьте помешать).
12. Покройте остывший пирог заварным кремом и посыпьте какао-порошком.
13. «Утренняя роса готова» торт, наслаждайтесь чаевой вечериницей! :)))
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