Четыре вкуса

306 397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Творожно-кокосовый пирог «Утренняя роса»

Фото к рецепту: Творожно-кокосовый пирог утренняя роса

Ингредиенты 

для теста: 

мука -300 г 
сливочное масло -200 г 
сметана -150 г 
сахар - 150 г 
пищевая сода - 0,5 ч. л. или 
разрыхлитель -10 г 
яйца - 3 шт. 
какао-порошок -2 ст. 
для мячей: 
творог -200 г 
яйца -1 шт. 
кокосовая стружка 5-6 столовых ложек 
сахар -3 ст. 

для крема: 

сахар - 150 г 
яйца - 1 шт. 
молоко 2 ст. 
мука 2 столовые ложки 
ванилин или ванильный сахар 

Пошаговый рецепт приготовления 

1. Замесить творог. Добавьте к нему сахар, кокос и желток. Размешивать. 

2. Скатываем из него маленькие шарики, убираем в морозилку на полчаса. 

3. Яйца   оставшийся белок с сахаром взбить до однородной массы. 

4. Добавьте сметану и размягченное масло, взбейте. 

5. В муку всыпать соду (разрыхлитель), перемешать. 

6. Постепенно ввести муку с содой (разрыхлитель) и замесить тесто. 

7. Смазать форму маслом и выложить половину теста по уровню. 

8. Добавьте какао-порошок в другую половину теста, перемешайте и распределите по второму слою. 

9. Удалите замороженные шарики, вдавите их в поверхность шоколадного теста и накройте шарики тестом подушечкой.

 

10. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45-60 минут (сосредоточьтесь на духовке, проверьте пирог занозой или зубочисткой). 

11. Сделайте заварной крем: 

1) Молоко нужно заранее вскипятить. 

2) Насыпать в миску сахар и крахмал, перемешать. 

3) Добавить яйцо и ванилин или ванильный сахар, перемешать. 

4) Постепенно помешивая, влейте кипяченое молоко и снова отправьте на плиту, варите до загустения (не забудьте помешать). 

12. Покройте остывший пирог заварным кремом и посыпьте какао-порошком. 

13. «Утренняя роса готова» торт, наслаждайтесь чаевой вечериницей! :))) 

Ссылка на первоисточник
обедрецептытортыприготовлениезавтракужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитьдесерткулинария
Обсудить

Картина дня

наверх