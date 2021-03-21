Шаурма для веганов

Ингредиенты
лаваш
Наполнение:
Мясо (или соевая)
Капуста (Пекин - лучше всего)
Морковь (свежая или по-корейски)
огурец
Сладкий перец)
Помидоры
соус:
Чеснок - 3-4 зуба
Майонез - 2 ст.
СМЧП - 1 сумка
Пошаговый рецепт приготовления
Подготовьте мясо: нарезать на кусочки и жарить на подсолнечное масло, со специями.
В конце не забудьте посолить и поперчить
Для веганов замените мясо на соевые кусочки.
Варить их с лавровым листом и СМПЧ, отжать лишнюю жидкость и жарить, как мясо.
Добавьте соевый соус и сушеный чеснок на соевые кусочки.
Если соевые кусочки можно замариновать в соусе (соевом) днем ранее, а затем отварить, они будут вкуснее.
Приступаем к овощам.
Нарезаем, капусту, туда же морковь, огурец (кубиками), сладкий перец и томаты.
Овощи перемешайте руками, но не давите, чтобы не пустили сок.
Отдельно нарежьте один томат, го не добавляйте в общую миску.
Далее соус: мелко нарезать чеснок и отправить в небольшую посудину, туда же майонез и СМЧП.
Перемешать до однородности.
На лаваш выложить овощи, соус, томаты и мясо.
Подворачивая бока завернуть, как показано в видео.
Подрумянить на раскаленной сковороде со всех сторон.
Начинайте жарить обязательно склейкой (швом) вниз.
Приятного аппетита! :)
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