Четыре вкуса

306 507 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Шаурма для веганов

Фото к рецепту: Шаурма для веганов

Ингредиенты 

лаваш
 
Наполнение: 

Мясо (или соевая) 
Капуста (Пекин - лучше всего) 
Морковь (свежая или по-корейски) 
огурец 
Сладкий перец) 
Помидоры 

соус: 

Чеснок - 3-4 зуба 
Майонез - 2 ст. 
СМЧП - 1 сумка
 
Пошаговый рецепт приготовления 

Подготовьте мясо: нарезать на кусочки и жарить на подсолнечное масло, со специями. 
В конце не забудьте посолить и поперчить
Для веганов замените мясо на соевые кусочки. 
Варить их с лавровым листом и СМПЧ, отжать лишнюю жидкость и жарить, как мясо. 
Добавьте соевый соус и сушеный чеснок на соевые кусочки. 

Если соевые кусочки можно замариновать в соусе (соевом) днем ранее, а затем отварить, они будут вкуснее. 
Приступаем к овощам.

Нарезаем, капусту, туда же морковь, огурец (кубиками), сладкий перец и томаты.

Овощи перемешайте руками, но не давите, чтобы не пустили сок.

Отдельно нарежьте один томат, го не добавляйте в общую миску.

Далее соус: мелко нарезать чеснок и отправить в небольшую посудину, туда же майонез и СМЧП.

Перемешать до однородности.

На лаваш выложить овощи, соус, томаты и мясо.

Подворачивая бока завернуть, как показано в видео.

Подрумянить на раскаленной сковороде со всех сторон.

Начинайте жарить обязательно склейкой (швом) вниз.

Приятного аппетита! :)

Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх