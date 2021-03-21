Шаурма для веганов

Ингредиенты

лаваш



Наполнение:

Мясо (или соевая)

Капуста (Пекин - лучше всего)

Морковь (свежая или по-корейски)

огурец

Сладкий перец)

Помидоры

соус:

Чеснок - 3-4 зуба

Майонез - 2 ст.

СМЧП - 1 сумка



Пошаговый рецепт приготовления

Подготовьте мясо: нарезать на кусочки и жарить на подсолнечное масло, со специями.

В конце не забудьте посолить и поперчить

Для веганов замените мясо на соевые кусочки.

Варить их с лавровым листом и СМПЧ, отжать лишнюю жидкость и жарить, как мясо.

Добавьте соевый соус и сушеный чеснок на соевые кусочки.

Если соевые кусочки можно замариновать в соусе (соевом) днем ранее, а затем отварить, они будут вкуснее.

Приступаем к овощам.

Нарезаем, капусту, туда же морковь, огурец (кубиками), сладкий перец и томаты.

Овощи перемешайте руками, но не давите, чтобы не пустили сок.

Отдельно нарежьте один томат, го не добавляйте в общую миску.

Далее соус: мелко нарезать чеснок и отправить в небольшую посудину, туда же майонез и СМЧП.

Перемешать до однородности.

На лаваш выложить овощи, соус, томаты и мясо.

Подворачивая бока завернуть, как показано в видео.

Подрумянить на раскаленной сковороде со всех сторон.

Начинайте жарить обязательно склейкой (швом) вниз.

Приятного аппетита! :)