Три лучших рецепта домашнего шашлыка

Рецепт приготовления

Мясо моем, обмакивает бумажными салфетками, срезаем излишки жира, если есть и нарезаем на одинаковые кусочки примерно 3х3см. Куски должны быть меньше, чем для классического шашлыка на мангале.

Маринады

Для первого варианта добавляем в мясо томаты в собственном соку. Немного сока из банки и несколько помидорок, которые давит руками и перемешиваем с мясом.

Для второго варианта посыпаем молотой паприкой (если есть копченая, то лучше взять ее), можно добавить остроты за счет молотого перца чили (вместо него подойдет красный или кайенский перец), немного сушеного молотого чеснока и поливаем все соусом барбекю.

Для третьего варианта использовались магазинные приправы, которые, согласно инструкции на упаковке, необходимо смешать с растительным маслом и заправить этой смесью мясо.

Приготовление

Далее мясо накрываем пищевой пленкой и оставляем минимум на 3-4 часа мариноваться, а лучше убрать в холодильник на всю ночь.

Для шашлыка в духовке понадобятся деревянные шпажки.

Чтобы они не горели, их заливают горячей водой и оставляют на 15-20 минут намокать.

Затем нанизывают на них мясо.

В качестве "мангала" можно использовать форму для запекания.

Ее можно оставить как есть, а можно дно выстелить фольгой. И налить немного воды, чтобы во время запекания вода испарялась, делая мясо еще более сочным.

Выкладываем шашлыки на "мангал" и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 30 минут.

Минут через 15-20 с момента начала запекания проверьте шашлыки, переверните на другую сторону.

Минут за 5 до конца запекания можно включить функцию гриля в духовке (если есть), и еще больше подрумянить шашлыки со всех сторон, чтобы они вышли максимально красивыми.

Обязательно проверьте шашлыки на готовность.

Так как это свинина, то она должна быть полностью запечена.

Необходимо сделать надрез на самом крупном куске.

Если идет красный сок - значит мясо еще сырое и есть его категорически нельзя.

Если сока совсем нет и мясо белое - значит шашлык уже начал сохнуть и надо срочно вытаскивать.

В идеале, когда из надреза идет светлый сок - значит мясо приготовилось и при этом осталось максимально сочным.