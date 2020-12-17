Куриные бедрышки в деревенском стиле

Ингредиенты
- бедро куриное (вес 650 гр) — 4 шт.
- свекла (небольшие) — 2 шт.
- морковь (средняя) — 1 шт.
- яблоко — 1 шт.
- сельдерей черешковый (1 черешок) — 1 шт.
- лук репчатый (большой) — 1 шт.
- перец черный (горошком) — 10 шт.
- специи (0.5 ч.л. семян фенхеля плюс 1 ч.л. прованских трав плюс 1 ч.л. паприка сладкая плюс щепотка кайенского перца) —
- соль
- масло растительное — 4 ст.л.
- бальзамик (бальзамический уксус) — 1 ст.л.
- сидр (брала яблочный сидр или сухое белое вино или яблочный сок без сахара с кислинкой) — 130 мл.
Пошаговый рецепт приготовления
Свеклу очистить и порезать крупно- я каждую резала на 6 частей.
Морковь очистить и крупно порезать.
Стебель сельдерея крупно порезать.
Лук нарезать крупными перьями.
У яблока убрать семенную коробочку и порезать на крупные куски.
В чашу выложить все овощи.
Влить растительное масло.
Хорошо перемешать - искупать овощи в масле.
В форму для запекания выкладываем в один слой овощи.
Смешать сидр и бальзамический уксус, вылить на овощи.
Посыпаем специями, солью.
Куриные бедра обсушить.
Выложить на овощи кожей вниз.
Духовка разогрета на 170градусов.
Ставим форму на 1 час.
Через час переворачиваем бедра кожей вверх и еще час.
У меня форма керамическая, поэтому готовила больше на 15 минут.
Ориентируйтесь на свою духовку!!!
Аккуратно вынимаем форму из духовки и подаем.
Дополнительная информация
Свежие комментарии