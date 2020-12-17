Куриные бедрышки в деревенском стиле

Свеклу очистить и порезать крупно- я каждую резала на 6 частей.

Морковь очистить и крупно порезать.

Стебель сельдерея крупно порезать.

Лук нарезать крупными перьями.

У яблока убрать семенную коробочку и порезать на крупные куски.

В чашу выложить все овощи.

Влить растительное масло.

Хорошо перемешать - искупать овощи в масле.

В форму для запекания выкладываем в один слой овощи.

Смешать сидр и бальзамический уксус, вылить на овощи.

Посыпаем специями, солью.

Куриные бедра обсушить.

Выложить на овощи кожей вниз.

Духовка разогрета на 170градусов.

Ставим форму на 1 час.

Через час переворачиваем бедра кожей вверх и еще час.

У меня форма керамическая, поэтому готовила больше на 15 минут.

Ориентируйтесь на свою духовку!!!

Аккуратно вынимаем форму из духовки и подаем.