Четыре вкуса

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Куриные бедрышки в деревенском стиле

Фото к рецепту: Куриные бедрышки в деревенском стиле

Ингредиенты

  • бедро куриное (вес 650 гр) — 4 шт.
  • свекла (небольшие) — 2 шт.
  • морковь (средняя) — 1 шт.
  • яблоко — 1 шт.
  • сельдерей черешковый (1 черешок) — 1 шт.
  • лук репчатый (большой) — 1 шт.
  • перец черный (горошком) — 10 шт.
  • специи (0.5 ч.л. семян фенхеля плюс 1 ч.л. прованских трав плюс 1 ч.л. паприка сладкая плюс щепотка кайенского перца) —
  • соль
  • масло растительное — 4 ст.л.
  • бальзамик (бальзамический уксус) — 1 ст.л.
  • сидр (брала яблочный сидр или сухое белое вино или яблочный сок без сахара с кислинкой) — 130 мл.

Пошаговый рецепт приготовления

Свеклу очистить и порезать крупно- я каждую резала на 6 частей.

Морковь очистить и крупно порезать.

Стебель сельдерея крупно порезать.

Лук нарезать крупными перьями.

У яблока убрать семенную коробочку и порезать на крупные куски.

В чашу выложить все овощи.

Влить растительное масло.

Хорошо перемешать - искупать овощи в масле.

В форму для запекания выкладываем в один слой овощи.

Смешать сидр и бальзамический уксус, вылить на овощи.

Посыпаем специями, солью.

Куриные бедра обсушить.

Выложить на овощи кожей вниз.

Духовка разогрета на 170градусов.

Ставим форму на 1 час.

Через час переворачиваем бедра кожей вверх и еще час.

У меня форма керамическая, поэтому готовила больше на 15 минут.

Ориентируйтесь на свою духовку!!!

Аккуратно вынимаем форму из духовки и подаем.

Пошаговые фото рецепта

Куриные бедрышки в деревенском стиле: фото шаг 1Куриные бедрышки в деревенском стиле: фото шаг 2Куриные бедрышки в деревенском стиле: фото шаг 3Куриные бедрышки в деревенском стиле: фото шаг 4Куриные бедрышки в деревенском стиле: фото шаг 5

Дополнительная информация

Куриные бедрышки в деревенском стиле

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