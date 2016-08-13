10 рецептов и 10 секретов потрясающих бургеров

Бургеры — это отличное решение для пикника или вечеринки, а ещё они чертовски вкусные! Сегодня вы научитесь готовить отменные бургеры и узнаете десять лайфхаков, которые помогут вам стать лучшим в этом деле.

Секреты идеального бургера

Настоящий бургер далёк от фастфуда. Это блюдо со своими канонами, где остаётся немалый простор для кулинарной фантазии. Следуйте этим рекомендациям, и ваши бургеры будут идеальны.

Готовьте только из свежего мяса. Для бургера лучше всего подходит мраморная говядина, но можно использовать и другие виды мяса. Важно лишь выдержать соотношение: 80% мяса на 20% жира (800 граммов мяса — 200 граммов жира). Не покупайте готовый фарш. Неизвестно, кто, как и из чего его сделал. Измельчайте мясо самостоятельно, но не слишком сильно: фарш для бургеров должен быть фактурным. Вымешивайте фарш руками. Можно даже бросать его об доску или стол. Так жир, зелень, специи и другие ингредиенты, добавляемые к мясу, равномерно распределятся, а смесь станет более воздушной. Чтобы фарш не прилипал к рукам, смачивайте их в холодной воде. Чтобы все бургер-котлеты были одинаковой формы и массы, формуйте их при помощи кулинарного кольца либо используйте крышку от большой банки. Подойдут также неглубокие пластиковые контейнеры. Главное, чтобы котлета была не толще полутора сантиметров и весила около 200 граммов. И не забудьте сделать углубление в центре! Старайтесь, чтобы котлеты для бургеров были чуть больше булочек. Потом мясо ужарится до нужного размера. Держите котлеты в холодильнике, пока готовите соус и нарезаете остальные ингредиенты. В тепле жир в фарше начнёт плавиться быстрее, чем окажется на гриле, а значит, бургер получится сухим. Солите бургер-котлеты только перед тем, как жарить. Если добавить соль непосредственно в фарш, хлорид натрия начнёт разрушать белковые связи, а мясо приобретёт плотную текстуру, похожую на колбасу. Бургер не будет сочным. Не переворачивайте котлеты слишком часто. Чем меньше вы их трогаете, тем сочнее они получаются. Сначала обжарьте мясо в зоне прямого жара, а затем переместите к краю гриля. Во время жарки слегка придавливайте котлету лопаткой. Для medium-прожарки достаточно шести минут. Готовность можно определить специальным термометром: температура внутри котлеты должна быть не менее 70 °C. Собирайте бургер правильно. Сначала соус (на обе половины булки), затем листья салата (на нижнюю, меньшую по размеру половину) и, наконец, котлета. Так хлеб не размокнет раньше времени. Отложите нож и вилку — ешьте бургер руками! Обеими руками. Хорошенько придавите его, переверните вверх дном (так содержимое не вывалится) и наслаждайтесь вкуснятиной с сочной котлетой.

Ниже вы найдёте рецепты бургеров на любой вкус: как традиционные с говядиной, так и различные вариации со свининой, индейкой, рыбой и морепродуктами.

С соусом чимичурри

Ингредиенты

Для бургера:

1 кг говяжьего фарша;

6 булочек с кунжутом;

6 ломтиков копчёного сыра гауда;

1 красная луковица;

соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Для соуса:

свежая петрушка;

3 зубчика чеснока;

2 столовые ложки измельчённых листьев орегано;

2 столовые ложки красного винного уксуса;

½ стакана оливкового масла;

1 чайная ложка морской соли;

¼ чайной ложки свежемолотого чёрного перца;

¼ чайной ложки хлопьев красного перца.

Приготовление

Измельчите несколько пучков петрушки и чеснок, смешайте их с остальными ингредиентами для соуса. Тщательно перемешайте.

Сформуйте котлеты, приправьте их солью и перцем и обжарьте на гриле. За несколько секунд до готовности положите на котлеты сыр, чтобы он расплавился.

Выложите котлету на слегка поджаренные булочки, полейте соусом чимичурри и добавьте кольца красного лука.

С сёмгой, лимоном и укропом

Ингредиенты

1 кг филе сёмги;

½ стакана панировочных сухарей;

4 булочки с кунжутом;

4 редиса;

2 яичных белка;

2 столовые ложки свежего измельчённого укропа;

2 столовые ложки соуса Veracha;

1 столовая ложка дижонской горчицы;

1 столовая ложка лимонной цедры;

½ чайной ложки соли;

руккола;

соус дзадзики.

Приготовление

Это бургер с рыбной котлетой — фишбургер. Три четверти филе сёмги (без костей и кожи) пропустите через мясорубку, остальное нарежьте на небольшие кубики. Смешайте с яичными белками, горчицей, панировочными сухарями, цедрой лимона, солью, укропом и соусом Veracha. Если последнего нет под рукой, используйте любой другой острый томатный соус.

Сформуйте котлеты и обжарьте на гриле (около пяти минут с каждой стороны). Также котлеты можно обжарить на сковороде на оливковом масле.

Прогрейте булочки на гриле и выложите на них готовые котлеты. Сверху положите порезанный кольцами редис, рукколу и полейте соусом дзадзики.

Три сыра

Ингредиенты

200 г говяжьего фарша;

1 булочка с кунжутом;

1 небольшой помидор;

по 1 ломтику моцареллы, чеддера и эмменталя;

салат романо;

домашний майонез;

лук фри;

соль по вкусу.

Приготовление

Указанного количества ингредиентов хватит на один бургер.

Сформовав и посолив котлету, обжарьте её на гриле. Когда она будет почти готова, положите сверху по ломтику моцареллы, чеддера и эмменталя: сыр должен расплавиться. Успейте убрать котлеты с огня, пока сыр не начал пузыриться и течь.

Соберите бургер: смажьте подсушенные на гриле булочки домашним майонезом, выложите листья салата романо, нарезанный кружками помидор, а затем котлету. В конце украсьте всё луком фри.

(Лук фри — это то же, что и картошка фри, только в данном случае во фритюре обжаривается репчатый лук.)

Со свининой и манго

Ингредиенты

1 кг свиного фарша;

булочки для бургеров;

2 перца халапеньо;

1 небольшой лук-шалот;

1 небольшая красная луковица;

1 небольшое манго;

2 зубчика чеснока;

3 столовые ложки сока лайма;

2 столовые ложки измельчённой кинзы;

1 столовая ложка тростникового сахара;

1 столовая ложка соевого соуса;

1 ½ чайной ложки молотой гвоздики;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки сушёного тимьяна;

½ чайной ложки хлопьев красного перца;

½ чайной ложки корицы;

2 чайные ложки оливкового масла;

листья салата.

Приготовление

Добавьте к свиному фаршу измельчённые перец (не забудьте убрать семена), лук-шалот и чеснок, а также тростниковый сахар, соевый соус, сок лайма, гвоздику, тимьян, красный перец и корицу. Тщательно всё перемешайте. Сформуйте котлеты (получится около шести штук). Обжарьте их на оливковом масле на сковороде или на гриле.

Мякоть манго и красный лук нарежьте кубиками, добавьте рубленую кинзу и соль. Тщательно перемешайте.

Соберите бургер: булочка — листья салата — котлета — ложка манговой сальсы — булочка.

С черничным соусом и сыром бри

Ингредиенты

Для бургера:

500 г говяжьего фарша;

4 булочки для бургеров;

4 ломтика бекона;

4 ломтика сыра бри;

1 тарелка порезанной рукколы;

1 зубчик чеснока;

2 столовые ложки лукового порошка;

1 столовая ложка измельчённых трав (например, шалфея и тимьяна);

соль и перец по вкусу.

Для соуса:

1 стакан свежей или замороженной черники;

3 столовые ложки бальзамического уксуса;

1 ½ столовой ложки тростникового сахара;

1 ½ столовой ложки кетчупа;

1 зубчик чеснока;

капелька вустерширского соуса.

Приготовление

Начнём с соуса. Чтобы приготовить его, соедините указанные ингредиенты (чернику промыть, чеснок очистить и измельчить) в небольшом сотейнике и поставьте на медленный огонь. После закипания варите 15 минут, пока соус не загустеет.

Смешайте фарш с измельчённым чесноком, луковым порошком и травами. Сформуйте котлеты и обжарьте их на гриле, непосредственно перед этим поперчив и посолив каждую. Также обжарьте на гриле бекон.

Булочки могут быть как магазинными, так и приготовленными собственноручно.

За полминуты до готовности положите на каждую котлету по ломтику сыра бри. Готовые котлеты и ломтики бекона выложите на булочки, полейте черничным соусом и украсьте рукколой.

С индейкой и овощами

Ингредиенты

1 ½ кг фарша из индейки;

¼ стакана панировочных сухарей;

¼ стакана измельчённого репчатого лука;

¼ стакана свежей измельчённой петрушки;

2 яичных белка;

1 зубчик чеснока;

1 чайная ложка соли;

1 чайная ложка чёрного молотого перца;

запечённые овощи (баклажаны, перец, помидоры);

соус песто;

булочки для бургеров.

Приготовление

Соедините фарш, сухари, лук, петрушку, соль, перец, измельчённый чеснок и яичные белки. Из такого количества ингредиентов у вас получится около 12 котлет. Их и овощи нужно обжарить на гриле (около 7 минут с каждой стороны, баклажаны, перец, помидоры — меньше).

Смажьте булочки соусом песто, поместите на них котлеты и запечённые овощи.

Тако-бургер

Ингредиенты

1,4 кг говяжьего фарша;

8 булочек для бургеров;

8 ломтиков сыра чеддер;

1 чайная ложка соли;

1 чайная ложка чили-порошка;

1 чайная ложка молотого тмина;

1 чайная ложка сушёного орегано;

кукурузные чипсы;

гуакамоле;

соус сальса;

сметана;

листья салата (по желанию).

Приготовление

Смешайте фарш с солью, чили, тмином, орегано и сразу жарьте котлеты (если делаете это в духовке, выставьте датчик температуры на 150 °С и готовьте 15–20 минут).

Гуакамоле — это мексиканская закуска из мякоти авокадо. Её можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. Смажьте ею булочки, положите сверху котлеты и сыр. При желании можно добавить листья салата.

Полейте соусом сальса и сметаной, посыпьте слегка измельчёнными кукурузными (если нет — картофельными) чипсами. Бургер готов.

С креветками и соусом айоли

Ингредиенты

300 г креветок;

100 мл оливкового масла;

4 булочки для бургеров;

1 помидор;

1 огурец;

1 красная луковица;

1 яичный желток;

1 зубчик чеснока;

2 столовые ложки лимонного сока;

½ чайной ложки горчицы;

листья салата и петрушка;

соль по вкусу.

Приготовление

Айоли — это популярный в Средиземноморье соус из чеснока и оливкового масла. Чтобы его приготовить, смешайте яичный желток, измельчённый чеснок, соль и горчицу. Разотрите до однородности и, не переставая мешать, по чуть-чуть вливайте оливковое масло. Когда консистенция соуса станет похожей на майонез, добавьте лимонный сок. Вновь тщательно перемешайте.

Соусом айоли смажьте подрумяненные на гриле булочки, после чего выложите на них по листку салата, ломтику помидора, огурца и паре луковых колец. Завершающим слоем должны стать очищенные от панциря и обжаренные на гриле креветки.

С курагой

Ингредиенты

450 г говяжьего фарша;

80 г кураги;

4 булочки для бургеров;

1 луковица;

1 зубчик чеснока;

2 столовые ложки соевого соуса;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 столовая ложка измельчённой кинзы;

½ чайной ложки молотого кориандра;

салат латук;

соль по вкусу.

Приготовление

Половину луковицы нарежьте кольцами, а вторую половину мелко порубите. Также измельчите чеснок и курагу. Соедините эти ингредиенты с фаршем, соевым соусом, кинзой, кориандром, солью и перцем. Сформуйте котлеты и обжарьте их на оливковом масле.

На булочки положите листья салата, котлеты и луковые кольца.

По-гавайски

Ингредиенты

1 кг говяжьего фарша;

булочки с кунжутом;

грибы (шампиньоны или белые);

1 ананас;

2 столовые ложки сливочного масла;

½ стакана соуса терияки;

салат романо;

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Промойте, порежьте на тонкие пластинки, посолите, поперчите и обжарьте на сливочном масле грибы.

Сформуйте и обжарьте на гриле котлеты. Не забудьте перед этим посолить и поперчить их.

Ананас очистьте и нарежьте кольцами. Обжарьте его на гриле так, чтобы остались характерные полоски. Также слегка подсушите на гриле булочки.

Полейте булочки соусом терияки, выложите на них котлеты, грибы и дольки ананаса. Вновь щедро полейте соусом и украсьте салатом романо.

Дополнительный рецепт как приготовить булочки самостоятельно:

Ингредиенты:

мука — 6 ст. (750 г);

сахар — ½ ст. (100 г);

соль — 1 ст. л.;

сухие дрожжи — 1 ½ ч. л. (4 г);

тёплая вода — 1 ⅓ ст. (320 мл);

мёд — 60 мл;

отварной картофель (мелко натёртый или пюрированный) — 1 ст.;

яйца — 2 шт. (+ желток для смазывания);

сливочное масло — 113 г (+ для смазывания).

Приготовление

Муку просеиваем и смешиваем с дрожжами, сахаром и солью. В мучную смесь вливаем тёплую воду (38–40 градусов), пару взбитых яиц, мёд, а следом кладём картофель и сливочное масло комнатной температуры. Замешиваем тесто 1–2 минуты, перекладываем в смазанную маслом миску и оставляем подходить в тепле до удвоения в размерах (около 2 часов). Подошедшее тесто делим на порции (120 и 140 грамм для хот-догов и бургеров соответственно) и формуем. Оставляем булочки подойти во второй раз ещё на час. Смазываем домашние булочки взбитым желтком и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 12 минут. Достаём противень, покрываем булочки слоем растопленного масла и ставим выпекаться ещё на 12 минут. Дополнительно смазываем булочки маслом и после извлечения из духовки.

Наша подборка подошла к концу. Но вы можете продолжить её в комментариях. Делитесь рецептами своих любимых бургеров.

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