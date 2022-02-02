Рецепт чикенбургера с яблоком

куриная грудка — 300 гр.

лук — 1 шт.

специи для птицы

яблоки — 1 шт.

сладкий перец — 1 шт.

листья салата

соль

перец

майонез — 1 ст.л.

кетчуп — 1 ст.л.

горчица с зернами — 1 ст.л.

булочки для бургера — 3 шт.

Рецепт приготовления

Приготовить куриный фарш из грудки с добавлением половины луковицы и специй.

Фарш хорошо отбить, чтобы он стал плотнее.

Яйцо не кладу.

Сформировать круглые котлеты с помощью кулинарного кольца.

Жарить на сковороде-гриль до готовности и аппетитных темных полосочек.

Я жарю на бумаге для выпечки.

Это очень удобно, сковорода не пачкается, вытекающий сок не горит и котлеты не прилипают.

Яблоко нарезать на круги, вырезать семена.

Вторую половину луковицы нарезать кольцами.

Пожарить на сковороде-гриль яблоки и лук.

Для соуса я смешиваю майонез, кетчуп и горчицу.

Булочки разрезать пополам и подсушить на сковороде.

Каждую половину булочки смазать соусом.

Выкладывать на одну часть всё, что подготовили.

Лист салата, лук, куриную котлету, яблоко, кольца сладкого перца, ещё один лист салата.

Закрыть второй половиной булочки и скрепить шпажкой, чтобы бургер не развалился.