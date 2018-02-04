Сервировка стола к чаю

Кому не приходилось слышать приглашение на чашечку чая? Но ведь одним только чаем дело ни разу не кончилось! Неспешно попивая чаек, мы успеваем съесть все возможные запасы плюшек, кексов, пирожных и конфет. Хорошо, если на этом чаепитие заканчивается, но ведь есть еще всевозможные варенья, печенье, мед, бутерброды и торты. Чаще всего все эти угощения и кушанья появляются на столе в хаотичном порядке, хозяйка то и дело убирает со стола опустевшую посуду, подливает гостям чай и пополняет стратегический запас сладостей на столе. Но чай – напиток, не любящий спешки и суеты. Приглашая гостей на чашечку чая, за столом нужно постараться создать теплую, душевную атмосферу. Осуществить это можно с помощью сервировки.

Чаепитие можно организовать и для детей, и для близких друзей, и для родственников. Естественно, что один и тот же вариант сервировки тут не подойдет, придется немного пофантазировать и постараться сделать оригинальное чаепитие, а мы попробуем подсказать вам несколько идей. Сервировать чайный стол можно абсолютно по-разному, например, по мотивам любимой книги или фильма, можно попробовать воссоздать чайную церемонию какой-нибудь страны или создать свое украшение стола с элементами чайного декора.

Главное - помнить, что если вы не устраиваете официальный прием, то чопорный и скучноватый стиль классической сервировки по всем правилам этикета можно если и не забыть, то уж точно разбавить своими идеями.

Сделать стол оригинальным может любой элемент декора, начиная от скатерти и заканчивая центральной композицией. А если интересными будут сразу несколько деталей? Тогда ваш стол обязательно запомнится гостям, а к чаю добавится еще одна тема для оживленного обсуждения. Однотонные скатерти оставим для торжественных случаев, для обычного чаепития можно воспользоваться своей самой любимой яркой скатертью, украшенной каким-нибудь цветным рисунком. Вместо традиционных цветов на стол можно поставить ваши комнатные растения, сидящие в уютных горшочках. Но если вдруг захочется украсить стол небольшим букетиком, то эту идею тоже можно оригинально обыграть. Для этого понадобится комплект устойчивых чайных чашек и очень устойчивый стол. Составьте чашки друг на друга, поворачивая ручки в разные стороны, а в верхнюю чашку налейте воды и поставьте маленький букетик.

Чаще всего на чай мы приглашаем своих друзей или подруг, чтобы поделиться последними новостями, обсудить все возможные проблемы местного масштаба и просто провести вместе время. Если компания подбирается исключительно женская, то можно вспомнить фильмы с женскими коллективами в главных ролях, например, Секс в большом городе, и украсить стол в соответствии с темой этого фильма. Чай всегда предполагает наличие сладостей, которые тоже можно украсить по-своему. Вырежьте фотографии главных героев фильма, украсьте их стразами, приклейте к зубочисткам и воткните в пирожные. Этот же способ украшения можно использовать для создания рассадочных карточек, только вместо фотографий актеров используйте фотографии своих друзей. Получится и оригинально, и вкусно, а еще каждый гость сразу получит сладкое угощение!

Сервируя стол к чаю, мы стараемся украсить всё, начиная от салфеток и заканчивая посудой. Уже написано множество рекомендаций о том, как подбирать и комбинировать посуду, но у вас, наверняка, есть свое мнение на этот счет. Посуда в первую очередь должна нравиться, и вовсе не обязательно, чтобы она была одинаковой, подходила по цвету и размеру. У всех есть свои любимые чашки, из которых мы привыкли пить чай, и из других нам кажется невкусно. Неужели ради организации чаепития стоит лишать себя удовольствия? Конечно, нет. Чтобы поддержать идею разноплановой посуды, можно самостоятельно сделать блюдо для сладкого из одиноких чашек и тарелок, оставшихся от прабабушкиных сервизов. Для этого на самую большую тарелку поставьте вверх дном чашку, на чашку установите еще одну тарелку поменьше, сверху снова чашку и так далее, пока наверху не окажется миниатюрное блюдечко. На тарелки можно выложить пирожные, конфеты, печенье и все то, что вы хотите подать гостям к чаю.

По большей части, мы привыкли к традиционной сервировке, в оформлении которой присутствуют свечи и вазы с цветами, но согласитесь, это не самая оригинальная идея украшения стола. Можно отказаться и от свеч, и от цветов, и сделать не похожую ни на что композицию. Так как речь идет об украшении стола к чаю, то и сам стол можно украсить чайными или кофейными чашечками и маленькими ложечками. Чтобы такое украшение выделялось из общего числа всевозможных чашек и тарелок, нужно оформить и подставки под него. В качестве таковых могут послужить стеклянные банки разных размеров или прозрачные емкости для сыпучих. Украсить такие подставки можно салфетками с ярким рисунком, обернув ими внутреннюю часть банки.

Если вы ценитель одинаковой посуды и не хотите отвлекаться от чая, предлагая гостям всё новые лакомства, то следующая сервировка стола к чаю для вас. Для подобного украшения стола необходимо достаточно много креманок, прозрачных графинов или бутылок с широкими горлышками. Каждую креманку нужно наполнить разными десертами – вареньями, медом, джемами, нарезанными фруктами, мелкими цветными конфетками, сахарным конфетти, взбитыми сливками, тертым шоколадом и другими вашими любимыми сладостями. А графины или бутылки можно наполнить сиропами или соками. Зачастую всевозможные кремы выглядят очень похожими, поэтому, чтобы избежать путаницы и неразберихи, можно сделать небольшие таблички с названиями содержимого креманок, приклеить их к палочкам от мороженого и воткнуть в десерты. Такой стол будет выглядеть ярко, празднично и очень аккуратно.

Весьма оригинально будет смотреться винтажная сервировка стола к чаю, однако для мужской компании такое украшение вряд ли сгодится, зато для детского или женского застолья подойдет как нельзя лучше. Для винтажной сервировки вам понадобятся открытки, разнообразные рамочки для фотографий, небольшие зеркальца в вычурной оправе, обилие ленточек и тканей с цветочным рисунком. Чашки можно использовать разные по цвету и размеру. В каждую рамочку для фотографий можно вставить распечатанное имя каждого гостя, таким образом, получатся оригинальные рассадочные карточки. А чтобы гости не перепутали чашки, к каждой из них привяжите карточку с большой первой буквой имени каждого приглашенного человека. При кажущемся беспорядке на столе царит теплая и уютная атмосфера.

Наверняка, каждый из нас немножечко Плюшкин. У многих хранятся чашки одиночки, сливочники от разных сервизов и еще больше чайников, которые мы даже не можем вспомнить, откуда взялись. Всё это великолепие пылится в кладовках, вроде бы и не используется и выбросить почему-то жалко. Такие завалы посуды просто клад для оригинальной сервировки! Подчеркните ваш акцент на разной посуде, помимо чашек всех возможных цветов, размеров и форм, поставленных перед гостями, предложите всем разные сахарницы и блюдца, а центральную часть стола заставьте всевозможными чайниками. Такая красота не должна простаивать и занимать место исключительно в декоративных целях, поэтому наполняйте чайники разными чаями и угощайте гостей!

Тема чайников для сервировки чайного стола просто неисчерпаема. Если помимо чайного сервиза, в котором вы планируете подать чай гостям, у вас есть еще чайник, чашка с блюдцем и сливочник или сахарница от другого сервиза, то они обязательно должны оказаться на столе. Поставьте их рядом друг с другом, наполните водой и поместите в них небольшие букетики цветов. Хотя идея цветов на столе может показать неоригинальной, зато уж точно необычными окажутся формы ваз! Продолжая тему чайников, стол можно украсить и чем-нибудь съедобным, например, испечь круглый торт и с помощью марципана оформить его в виде чайника, тогда получится застолье, похожее на безумное чаепитие Шляпника и Мартовского Зайца из Алисы в стране чудес!

Сервировку стола и подачу чая можно считать ритуалом или даже искусством, а значит, и подходить к этому процессу нужно творчески. Чаепитие должно проходить в приятной, комфортной и душевной атмосфере, а сервировка стола к чаю призвана создать подходящее настроение. Именно поэтому она не должна быть скучной или обременительной для хозяйки. Придумывайте свои интересные варианты сервировки, почаще приглашайте гостей, и пусть ваш стол всегда будет самым оригинальным, самым запоминающимся и самым красивым.

Алёна Карамзина