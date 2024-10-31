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Четыре вкуса

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Вкусные морковные палочки с сыром

Фото к рецепту: Морковно - сырные палочки

Ингредиенты

  • морковь - 2 шт.
  • моцарелла - 300 г
  • яйцо - 3 шт.
  • сахар - 1 ст.л.
  • чеснок - 2 зубчика
  • кунжут белый - 1 ст.л.
  • кунжут черный - 1 ч.л.
  • мак - 1 ч.л.
  • соль
  • растительное масло

Рецепт приготовления

Морковь и моцареллу натираю на крупную терку. Чеснок измельчаю.

Смешиваю все продукты в глубокой миске, добавляю сахар, соль яйца.

Для присыпки: смешиваю белый, черный кунжут и мак.

Сковороду смазываю несколькими каплями растительного масла, столовой ложкой порционно кладу на сковороду морковно-сырную массу и распределяю ее по сковороде, чтобы получился тонкий блинчик, жарю на медленном огне, с обеих сторон до готовности.

Одну сторону посыпаю присыпкой и сворачиваю в трубочку.

Кушать подано!

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