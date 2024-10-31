Вкусные морковные палочки с сыром

Морковь и моцареллу натираю на крупную терку. Чеснок измельчаю.

Смешиваю все продукты в глубокой миске, добавляю сахар, соль яйца.

Для присыпки: смешиваю белый, черный кунжут и мак.

Сковороду смазываю несколькими каплями растительного масла, столовой ложкой порционно кладу на сковороду морковно-сырную массу и распределяю ее по сковороде, чтобы получился тонкий блинчик, жарю на медленном огне, с обеих сторон до готовности.

Одну сторону посыпаю присыпкой и сворачиваю в трубочку.