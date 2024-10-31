Вкусные морковные палочки с сыром

Ингредиенты
- морковь - 2 шт.
- моцарелла - 300 г
- яйцо - 3 шт.
- сахар - 1 ст.л.
- чеснок - 2 зубчика
- кунжут белый - 1 ст.л.
- кунжут черный - 1 ч.л.
- мак - 1 ч.л.
- соль
- растительное масло
Рецепт приготовления
Морковь и моцареллу натираю на крупную терку. Чеснок измельчаю.
Смешиваю все продукты в глубокой миске, добавляю сахар, соль яйца.
Для присыпки: смешиваю белый, черный кунжут и мак.
Сковороду смазываю несколькими каплями растительного масла, столовой ложкой порционно кладу на сковороду морковно-сырную массу и распределяю ее по сковороде, чтобы получился тонкий блинчик, жарю на медленном огне, с обеих сторон до готовности.
Одну сторону посыпаю присыпкой и сворачиваю в трубочку.
Кушать подано!
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