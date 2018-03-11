Манный пудинг с мёдом, это вкусный десерт, который легко приготовить дома. А ещё это прекрасное постное блюдо.



Ингредиенты: Вода 200 мл

Крупа манная 3 ст. л.

Мёд 2 ст. л.

Растительное масло 1 ч. л.

Соль по вкусу

Приготовление: