Манный пудинг с мёдом, это вкусный десерт, который легко приготовить дома. А ещё это прекрасное постное блюдо.
Ингредиенты:
- Вода 200 мл
- Крупа манная 3 ст. л.
- Мёд 2 ст. л.
- Растительное масло 1 ч. л.
- Соль по вкусу
Приготовление:
Воду вскипятить в сотейнике.
Всыпать крупу и постоянно помешивая разварить нам медленно огне. Посолить по вкусу.
Формочки немного смазать растительным маслом.
Выложить горячую массу в формочки.
Поставить в холодильник на 20 минут.
Перевернуть пудинг на блюдо и перед подачей на стол полить медом.
Наш вкусный десерт, манный пудинг с мёдом готов. Можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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