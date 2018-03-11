Четыре вкуса

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Манный пудинг с мёдом

Манный пудинг с мёдом, это вкусный десерт, который легко приготовить дома. А ещё это прекрасное постное блюдо.
Манный пудинг с мёдом
Ингредиенты:
  • Вода 200 мл
  • Крупа манная 3 ст. л.
  • Мёд 2 ст. л.
  • Растительное масло 1 ч. л.
  • Соль по вкусу
Приготовление:

Воду вскипятить в сотейнике.

Воду вскипятить в сотейнике.

Всыпать крупу и постоянно помешивая разварить нам медленно огне. Посолить по вкусу.

Всыпать крупу и постоянно помешивая разварить нам медленно огне. Посолить по вкусу.

Формочки немного смазать растительным маслом.

Формочки немного смазать растительным маслом.

Выложить горячую массу в формочки.

Выложить горячую массу в формочки.

Поставить в холодильник на 20 минут.

Поставить в холодильник на 20 минут.

Перевернуть пудинг на блюдо и перед подачей на стол полить медом.

Перевернуть пудинг на блюдо и перед подачей на стол полить медом.

Наш вкусный десерт, манный пудинг с мёдом готов. Можно подавать к столу.

Манный пудинг с мёдом

Приятного аппетита!

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