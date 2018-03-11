Что будет, если есть чернослив каждый день?

Чернослив — это высушенные плоды домашней сливы разных сортов: Венгерка (итальянская и обыкновенная), Стенли, Ренклод Альтана, Кромань.

Качественный чернослив должен быть мягким, но упругим, не пересушенным. При правильной сушке из одного килограмма свежих слив получается примерно двести граммов сухофруктов.

Впервые чернослив был получен в VI веке до нашей эры на территориях, расположенных вдоль побережья Каспийского моря. Ученые считают, что местные жители начали подвяливать спелые сливы на солнце, пытаясь увеличить срок хранения урожая.

Чернослив используется для приготовления конфет (например, «Чернослива в шоколаде»), десертов, салатов, мясных и овощных горячих блюд, в качестве начинки для пирожков и ингредиента для компота. Народные целители используют сушеные сливы для лечения целого спектра нарушений в работе организма.

Состав чернослива: витамины и минералы

Витаминный состав чернослива настолько богат, что не включить эти плоды в свой рацион — просто преступление!

ВИТАМИНЫ В 100 Г СУШЕНЫХ СЛИВ A , ретинол и эквивалентные ему соединения — 38,713 мкг B5 , пантотенат — 0,419 мг C , аскорбиновая кислота — 0,577 мг B1 , тиамин — 0,049 мг B6 , пиридоксин — 0,203 мг E , альфа-токоферол, токофероловый эквивалент — 0,427 мг B2 , рибофлавин — 0,184 мг PP , никотиновая кислота, ниациновый эквивалент — 1,879 мг B9 , фолиевая кислота — 3,904 мкг B4 , холин — 10,093 мг

Кроме этого, в сушеных сливах обнаружены такие полезные соединения, как филлохинон (витамин К, содержание — 59,494 мкг на 100 г продукта) и бетаин (0,399 мг на 100 г).

МАКРОЭЛЕМЕНТЫ В 100 Г СУШЕНЫХ СЛИВ Фосфор — 68,773 мг Магний — 40,836 мг Калий — 731,294 мг Натрий — 1,944 мг Кальций — 42,106 мг Фтор — 3,966 мкг

Сушеная слива среднего размера весит 15 г. Это означает, что в 1 плоде содержится около 36 ккал. В стандартный 200-миллилитровый стакан вмещается около 250 г сушеных слив. Энергетическая ценность этой порции продукта — 600 ккал.

Польза чернослива для организма

Концентрация витаминов, микроэлементов и клетчатки в черносливе значительно выше, чем в свежих сливах, поэтому сушеный продукт намного удобнее использовать в лечебных целях.

Чернослив невероятно важен для всех систем человеческого организма. Диетологи часто назначают его в качестве слабительного средства, а также для улучшения оттока желчи и выделения желудочного сока.

Если ежедневно съедать 5 плодов чернослива — можно навсегда забыть о заболеваниях желудочно-кишечного тракта и потерять большую часть лишнего веса. Польза чернослива для других органов и систем также очевидна.

При остеопорозе

Согласно статистике Российской ассоциации по остеопорозу, в России насчитывается 14 млн человек с диагнозом «остеопороз», еще у 20 млн наблюдается остеопения (сниженная костная масса). Чернослив помогает предотвратить ломкость костей. Эта проблема особенно актуальна для женщин в период менопаузы. Ученые из Флоридского университета заявили, что ежедневное употребление 10 сушеных слив позволит предотвратить развитие остеопороза и избежать переломов. «За свою карьеру я протестировал множество видов фруктов, включая инжир, финики, сушеную клубнику и изюм, но ни один из них по эффективности даже не приближался к черносливу. С точки зрения здоровья костей чернослив является исключительным», — отмечает профессор Флоридского университета Бахрам Арджманди.

При запоре

Сушеные сливы — мягкое, но эффективное слабительное средство. Для того чтобы справиться с продолжительным запором, достаточно перед каждым приемом пищи съедать 3 распаренных в кипятке плода или выпивать половину стакана приготовленного из них отвара.

Для сердца

Полифенолы, калий и другие нутриенты, которые поступают в организм при употреблении в пищу чернослива, придают прочность и упругость стенкам сосудов, укрепляют сердечную мышцу, нормализуют частоту сердцебиения. Благодаря этому у людей, регулярно включающих эти сухофрукты в свой рацион, значительно снижается риск развития сердечных заболеваний. Для почек

Сушеные сливы обладают мочегонным действием, помогают справиться даже с сильными отеками, улучшают работу почек, способствуют выведению шлаков и токсинов из организма. Для зрения

Чернослив богат витамином A, положительно влияющим на зрение. Употребление продукта показано людям, которые проводят много времени за компьютером или перенесли хирургическую операцию на глазах. При авитаминозе

Свежий чернослив — богатый источник полезных веществ. Люди, ежедневно съедающие 3–4 сушеные сливы, реже сталкиваются с проявлениями гиповитаминоза и заболеваниями, развивающимися на фоне дефицита витаминов, микро- и макроэлементов.

При ангине

В мякоти сушеных слив содержатся соединения, обладающие противомикробными и противовоспалительными свойствами. Отвар чернослива — эффективное средство для полоскания рта при ангине, стоматитах и других заболеваниях, сопровождающихся воспалением мягких тканей ротовой полости и ротоглотки. Для замедления старения

Чернослив богат антиоксидантными соединениями, позволяющими организму успешно противостоять негативному влиянию свободных радикалов. Ежедневное потребление сушеных слив помогает замедлить старение органов, тканей и систем человеческого тела, снизить вероятность появления опухолей.

Для повышения иммунитета

При употреблении в пищу чернослива в организм поступают вещества, укрепляющие иммунную систему, снижающие риск развития инфекционных и простудных заболеваний, минимизирующие влияние негативных факторов внешней среды на органы и ткани человеческого тела. Для правильной работы нервной системы

Витамины группы B и другие нутриенты, присутствующие в мякоти чернослива, приводят в норму работу нервной системы, снижают неблагоприятное влияние стрессов на организм, помогают бороться с тревожностью, повышенной раздражительностью, бессонницей. Для борьбы с натоптышами и мозолями

В народной медицине сушеные сливы используют для борьбы с натоптышами и мозолями. Сухой плод отваривают в жирном молоке в течение 7 минут, разрезают пополам и прикладывают местом среза к проблемному участку. После того как слива остывает, ее заменяют новой. Общая продолжительность каждой процедуры — 10 минут. Для повышения потенции

При регулярном потреблении чернослива повышается потенция, улучшается состав эякулята у мужчин, ослабляются проявления предменструального и климактерического синдрома у женщин.

Польза чернослива для похудения и очищения

Энергетическая ценность сушеной сливы — 256 ккал. Примерно 57 г составляют сахара. Продукт калорийный, но это не мешает его использовать для похудения. На уникальных качествах чернослива основан ряд популярных диет, например диета профессора Углова.

Обладая желчегонным, мочегонным и слабительным действием, чернослив помогает очистить кишечник от каловых отложений, вывести лишнюю воду из организма.

Еще одно из достоинств чернослива — это большое содержание в нём калия. Калий незаменим для нормального протекания обменных процессов. Все знают, что лишний вес появляется по причине нарушения обмена веществ. Нормальное содержание калия в организме помогает решить эту проблему.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ЧЕРНОСЛИВА ПРИ ПОХУДЕНИИ Суточная норма продукта не должна превышать 100 г. Употреблять сухофрукты желательно в первой половине дня. Нельзя совмещать употребление чернослива и других слабительных средств.

Сушеные фрукты разрешается употреблять до еды или после нее, добавлять в салаты, каши, напитки. В рамках здоровой сбалансированной диеты сухая слива может быть полезной закуской между приемами пищи, чтобы помочь уменьшить чувство голода. Чернослив содержит много клетчатки, которая создает ощущение наполненности в желудке.

Разгрузочный день на черносливе

Для очищения организма можно провести разгрузочный день. С его помощью избавляются от 1–2 кг лишнего веса, что происходит за счет очищения организма. В этот день не рекомендуется выходить из дома, также стоит отказаться от чрезмерных физических нагрузок и обязательно пить больше жидкости.

Для проведения разгрузки понадобится 25–30 сушеных слив и чистая вода, травяные отвары, несладкий чай. Через каждые 2 часа нужно съедать 3–4 распаренные сливы, запивая большим количеством воды.

Всего в течение суток выпивай не меньше 3 литров жидкости. Если к вечеру почувствуешь сильный голод, разрешается употребить стакан кефира или несладкого йогурта.

Рецепт рулетиков из бекона с черносливом

В качестве бонуса «Так Просто!» предлагает тебе быстрый рецепт рулетиков из бекона с черносливом и грецкими орехами.

Эта нехитрая в приготовлении закуска может стать твоей палочкой-выручалочкой на все случаи жизни. Ведь сделать пару десятков рулетиков можно за 10 минут и через 15–20 минут запекания в духовке их можно подавать к столу.

ИНГРЕДИЕНТЫ 12 полосок бекона или грудинки (200 г)

12 сушеных слив без косточек

12 половинок ядер грецких орехов

12 деревянных зубочисток

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Обязательно возьми готовую нарезку, а не целый кусок мяса, так как нарезать бекон так тонко самому практически невозможно, разве что с помощью специальной техники. Половинку грецкого ореха положи на чернослив и слегка вдави. Затем выложи сушеную сливу на край полоски бекона, сверни рулетик и закрепи его зубочисткой.

Выложи рулетики в форму для запекания в один слой. Смазывать форму ничем не нужно, так как при нагревании из бекона выделится достаточное количество жира. Запекай рулетики в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут до сильного зарумянивания.

Румяные и сочные рулетики из бекона с черносливом и грецкими орехами готовы!

Если готовить различные блюда с черносливом, то остановиться уже будет невозможно, главное — начать, за это тебе скажет спасибо и организм, и фигура. Приятного аппетита и крепкого здоровья!