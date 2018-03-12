Четыре вкуса

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Овсяные палочки с сыром

Когда англичанкам надоедать есть овсяную кашу, они готовят на завтрак вот такие овсяные палочки... Это шутка, конечно. Начать с того, что среди множества наших друзей-англичан нет ни одного, кто бы ел овсянку на завтрак. А сотрудники нашей редакции, многие из которых являются пламенными поклонниками этого злака в любом виде, с удовольствием съели эти палочки после работы, причем под пиво.

Овсяные палочки с сыром

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 200 г овсяных хлопьев
  • 100 г муки
  • 80 г сливочного масла
  • 50 г голландского или другого полутвёрдого сыра
  • 100 г молока
  • соль
  • свежемолотый чёрный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

В большой миске смешайте овсяные хлопья, просеянную муку, соли и перец. Добавьте сливочное масло нарезанное кубиками. Влейте молоко и вымесите тесто.

Шаг 2

Натрите сыр на мелкой тёрке. Добавьте тёртый сыр в овсяное тесто, перемешайте. Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной примерно 4 мм. Нарежьте его полосками шириной 1 см.

Шаг 3

Переложите полоски на противень, покрытый промасленным пергаментом и поставьте в разогретую духовку на 10 мин. Подавайте тёплыми или полностью остывшими.

КСТАТИ

У голландского сыра, как известно, довольно нейтральный вкус. Если вы его замените, например, чеддером, закуска под пиво получится и вовсе бесподобная.

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Выпечка и десертыГорячие закуски
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