Овсяные палочки с сыром

Когда англичанкам надоедать есть овсяную кашу, они готовят на завтрак вот такие овсяные палочки... Это шутка, конечно. Начать с того, что среди множества наших друзей-англичан нет ни одного, кто бы ел овсянку на завтрак. А сотрудники нашей редакции, многие из которых являются пламенными поклонниками этого злака в любом виде, с удовольствием съели эти палочки после работы, причем под пиво.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 200 г овсяных хлопьев
- 100 г муки
- 80 г сливочного масла
- 50 г голландского или другого полутвёрдого сыра
- 100 г молока
- соль
- свежемолотый чёрный перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
В большой миске смешайте овсяные хлопья, просеянную муку, соли и перец. Добавьте сливочное масло нарезанное кубиками. Влейте молоко и вымесите тесто.
Шаг 2
Натрите сыр на мелкой тёрке. Добавьте тёртый сыр в овсяное тесто, перемешайте. Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной примерно 4 мм. Нарежьте его полосками шириной 1 см.
Шаг 3
Переложите полоски на противень, покрытый промасленным пергаментом и поставьте в разогретую духовку на 10 мин. Подавайте тёплыми или полностью остывшими.
КСТАТИ
У голландского сыра, как известно, довольно нейтральный вкус. Если вы его замените, например, чеддером, закуска под пиво получится и вовсе бесподобная.
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