Овсяные палочки с сыром

Когда англичанкам надоедать есть овсяную кашу, они готовят на завтрак вот такие овсяные палочки... Это шутка, конечно. Начать с того, что среди множества наших друзей-англичан нет ни одного, кто бы ел овсянку на завтрак. А сотрудники нашей редакции, многие из которых являются пламенными поклонниками этого злака в любом виде, с удовольствием съели эти палочки после работы, причем под пиво.