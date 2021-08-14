Персики в сиропе на зиму

Ингредиенты
- ингредиенты на 1 литровую банку
- персики – 1-1,2 кг
- сахар – 100 гр.
- лимонная кислота – ½ ч.л.
- вода
Рецепт приготовления
1. Промываем банки и крышки.
Банки стерилизуем.
2. Персики промываем, очищаем от кожи, отделяем мякоть от косточки.
3. Заполняем персиками банку доверху, заливаем кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 30 минут.
4. По истечении времени, крышки стерилизуем, воду с банок сливаем в кастрюлю, добавляем сахар, лимонную кислоту, перемешиваем, доводим до кипения.
Заливаем в банки, закупориваем крышками, переворачиваем банки крышками вниз и укутываем одеялом.
Оставляем до полного остывания.
Свежие комментарии