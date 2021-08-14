Персики в сиропе на зиму

Рецепт приготовления

1. Промываем банки и крышки.

Банки стерилизуем.

2. Персики промываем, очищаем от кожи, отделяем мякоть от косточки.

3. Заполняем персиками банку доверху, заливаем кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 30 минут.

4. По истечении времени, крышки стерилизуем, воду с банок сливаем в кастрюлю, добавляем сахар, лимонную кислоту, перемешиваем, доводим до кипения.

Заливаем в банки, закупориваем крышками, переворачиваем банки крышками вниз и укутываем одеялом.

Оставляем до полного остывания.