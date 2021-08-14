Четыре вкуса

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Персики в сиропе на зиму

Фото к рецепту: Персике в сиропе на зиму

Ингредиенты

  • ингредиенты на 1 литровую банку
  • персики – 1-1,2 кг
  • сахар – 100 гр.
  • лимонная кислота – ½ ч.л.
  • вода

Рецепт приготовления

1. Промываем банки и крышки.

Банки стерилизуем.

2. Персики промываем, очищаем от кожи, отделяем мякоть от косточки.

3. Заполняем персиками банку доверху, заливаем кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 30 минут.

4. По истечении времени, крышки стерилизуем, воду с банок сливаем в кастрюлю, добавляем сахар, лимонную кислоту, перемешиваем, доводим до кипения.

Заливаем в банки, закупориваем крышками, переворачиваем банки крышками вниз и укутываем одеялом.

Оставляем до полного остывания.

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