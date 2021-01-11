Четыре вкуса

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Мясо по-царски

Фото к рецепту: Мясо по-царски

Ингредиенты

  • корейка - 1,2 кг.
  • соль
  • перец
  • чеснок - 1 зубчик
  • масло оливковое - 1 ст.л.
  • яблоко ( симиренко) - 1 шт.
  • бекон - 100 гр.
  • хрен со свеклой - 2 ст.л.
  • желток - 1-го яйца
  • дижонская горчица - 2 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления

1) Корейку хорошо вымыть под струей холодной воды, сделать разрез вдоль, как показано на видео.

В отдельной ёмкости смешать соль, перец, чеснок и оливковое масло.

Корейку с внутренней и внешней стороны хорошо натереть.

Оставить мариновать 3-4 часа в прохладном помещении.

2) Для начинки натереть яблоко, смешать с хреном со свеклой и мелко нарезанным копченым беконом.

Приготовленную начинку выложить на мясной пласт и распределить ровным слоем.

Свернуть корейку в рулет, перевязать шпагатом.

3)Упаковать корейку в фольгу, а лучше в рукаве, выпекать 50 минут при температуре 180 С.

После достать из фольги (рукава) и отправить в духовку еще на 20 минут для образовании красивой корочки.

4) Для красивой горчичной корочки смешайте дижонскую горчицу с желтком и смажьте боковую сторону корейки.

Перед этим не забудьте убрать шпагат с мяса.

Отправить в духовку еще на 5 минут.

Фаршированную корейку разрезать на порции и подавать с соусом и любым гарниром.

Приятного просмотра и аппетита!

!!

Пошаговые фото рецепта

Мясо по-царски: фото шаг 1Мясо по-царски: фото шаг 2

Видео рецепт

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