Мясо по-царски

Ингредиенты
- корейка - 1,2 кг.
- соль
- перец
- чеснок - 1 зубчик
- масло оливковое - 1 ст.л.
- яблоко ( симиренко) - 1 шт.
- бекон - 100 гр.
- хрен со свеклой - 2 ст.л.
- желток - 1-го яйца
- дижонская горчица - 2 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления
1) Корейку хорошо вымыть под струей холодной воды, сделать разрез вдоль, как показано на видео.
В отдельной ёмкости смешать соль, перец, чеснок и оливковое масло.
Корейку с внутренней и внешней стороны хорошо натереть.
Оставить мариновать 3-4 часа в прохладном помещении.
2) Для начинки натереть яблоко, смешать с хреном со свеклой и мелко нарезанным копченым беконом.
Приготовленную начинку выложить на мясной пласт и распределить ровным слоем.
Свернуть корейку в рулет, перевязать шпагатом.
3)Упаковать корейку в фольгу, а лучше в рукаве, выпекать 50 минут при температуре 180 С.
После достать из фольги (рукава) и отправить в духовку еще на 20 минут для образовании красивой корочки.
4) Для красивой горчичной корочки смешайте дижонскую горчицу с желтком и смажьте боковую сторону корейки.
Перед этим не забудьте убрать шпагат с мяса.
Отправить в духовку еще на 5 минут.
Фаршированную корейку разрезать на порции и подавать с соусом и любым гарниром.
Приятного просмотра и аппетита!!!
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