Мясо по-царски

1) Корейку хорошо вымыть под струей холодной воды, сделать разрез вдоль, как показано на видео.

В отдельной ёмкости смешать соль, перец, чеснок и оливковое масло.

Корейку с внутренней и внешней стороны хорошо натереть.

Оставить мариновать 3-4 часа в прохладном помещении.

2) Для начинки натереть яблоко, смешать с хреном со свеклой и мелко нарезанным копченым беконом.

Приготовленную начинку выложить на мясной пласт и распределить ровным слоем.

Свернуть корейку в рулет, перевязать шпагатом.

3)Упаковать корейку в фольгу, а лучше в рукаве, выпекать 50 минут при температуре 180 С.

После достать из фольги (рукава) и отправить в духовку еще на 20 минут для образовании красивой корочки.

4) Для красивой горчичной корочки смешайте дижонскую горчицу с желтком и смажьте боковую сторону корейки.

Перед этим не забудьте убрать шпагат с мяса.

Отправить в духовку еще на 5 минут.

Фаршированную корейку разрезать на порции и подавать с соусом и любым гарниром.

Приятного просмотра и аппетита!

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