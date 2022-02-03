Рецепт грузинских хинкали с фаршем и специями

мука пшеничная 500 гр.

вода 230 мл.

соль 1 ч.л.

для приготовления начинки:

мясной фарш 500 гр. (говядина + курдючный жир)

вода 500 мл.

чеснок 1 зуб.

репчатый лук 1 гол.

смесь молотых перцев 1 ч.л.

острый перец чили 1/3 ч.л.

кинза 50 гр.

соль

Рецепт приготовления

Начинаем приготовление теста и выливаем в кружку двести тридцать миллилитров холодной кипяченой воды, после чего высыпаем в нее одну чайную ложку соли и хорошо перемешиваем до растворения.

Просеиваем в большую миску пятьсот граммов пшеничной муки высшего сорта и делаем в муке выемку, затем выливаем тонкой струйкой соленую воду из кружки в миску и замешиваем крутое тесто.

Продолжаем хорошо вымешивать тесто в миске пятнадцать минут, затем выкладываем тесто на стол и тщательно его вымешиваем еще семь минут, после чего кладем его в целлофановый пакет и убираем в морозильную камеру на тридцать минут.

Для приготовления начинки выкладываем в глубокую миску пятьсот граммов предварительно приготовленного фарша из мяса говядины с курдючным жиром.

Натираем на мелкой терке один зубчик чеснока, затем на крупной терке натираем одну среднюю головку репчатого лука и выкладываем в миску с фаршем, после чего добавляем в нее одну чайную ложку смеси из молотых перцев, одну треть чайной ложки острого перца чили и хорошо перемешиваем все ингредиенты.

Нарезаем не очень мелко пятьдесят граммов листьев свежей кинзы, которую затем выкладываем в миску с фаршем и хорошо перемешиваем между собой все ингредиенты.

Выливаем в миску с фаршем частями пятьсот миллилитров холодной кипяченой воды и хорошо перемешиваем все ингредиенты до однородности пять минут.

По прошествии тридцати минут достаем тесто из холодильника и формируем его на столе, после чего делим тесто на девятнадцать одинаковых частей, каждая из которых весом сорок граммов.

Почередно раскатываем скалкой каждую заготовку из теста до лепешек толщиной два миллиметра, которые затем поочередно выкладываем на небольшую тарелку, после чего выкладываем на лепешки по одной столовой ложке мясного фарша.

Собираем тесто вокруг начинки складками и стараемся сделать порядка восемнадцати наборов, после чего выпускаем воздух и формируем хинкали.

Наливаем в поставленную на плиту кастрюлю необходимое количество воды и доводим ее на большой температуре плиты до кипения, затем выкладываем хинкали и еще раз доводим воду до кипения, после чего варим их до полной готовности семь минут и выкладываем на тарелку.

Кушать подано!