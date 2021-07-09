Вкусный картофель «батата харра»

Рецепт приготовления

Разогрейте духовку.

Картофель почистите, помойте, нарежьте небольшими, устойчивыми на сковороде, бочонками. На сковороде, в которой будеде картофель запекать, слегка обжарьте чеснок на растительном и сливочном масле, посолите и добавьте пряности, выложите картофель (чеснок уберите к тому моменту), добавьте несколько листочков базилика и обжарьте до румяности.

В микроволновке разогрейте бульон и влейте в сковороду с картофелем и пряностями.

Уберите в духовку на 15 минут при температуре 190 градусов. Выложите готовое на сервировочное блюдо. Подаем горячим.

Кушать подано!