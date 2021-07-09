Четыре вкуса

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Вкусный картофель «батата харра»

Фото к рецепту: Пряный картофель батата харра

Ингредиенты

  • картофель 9 шт.
  • масло растительное 3 ст.л.
  • масло сливочное 60 г
  • чеснок 2 зуб.
  • бульон 200 мл
  • соль
  • орегано 1 ч.л.
  • кориандр 1 ч.л.
  • перец черный 1/2 ч.л.
  • базилик свежий ( листочки) 2-3 шт.

Рецепт приготовления

Разогрейте духовку.

Картофель почистите, помойте, нарежьте небольшими, устойчивыми на сковороде, бочонками. На сковороде, в которой будеде картофель запекать, слегка обжарьте чеснок на растительном и сливочном масле, посолите и добавьте пряности, выложите картофель (чеснок уберите к тому моменту), добавьте несколько листочков базилика и обжарьте до румяности.

В микроволновке разогрейте бульон и влейте в сковороду с картофелем и пряностями.

Уберите в духовку на 15 минут при температуре 190 градусов. Выложите готовое на сервировочное блюдо. Подаем горячим.

Кушать подано!

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