Вкусный картофель «батата харра»

Ингредиенты
- картофель 9 шт.
- масло растительное 3 ст.л.
- масло сливочное 60 г
- чеснок 2 зуб.
- бульон 200 мл
- соль
- орегано 1 ч.л.
- кориандр 1 ч.л.
- перец черный 1/2 ч.л.
- базилик свежий ( листочки) 2-3 шт.
Рецепт приготовления
Разогрейте духовку.
Картофель почистите, помойте, нарежьте небольшими, устойчивыми на сковороде, бочонками. На сковороде, в которой будеде картофель запекать, слегка обжарьте чеснок на растительном и сливочном масле, посолите и добавьте пряности, выложите картофель (чеснок уберите к тому моменту), добавьте несколько листочков базилика и обжарьте до румяности.
В микроволновке разогрейте бульон и влейте в сковороду с картофелем и пряностями.
Уберите в духовку на 15 минут при температуре 190 градусов. Выложите готовое на сервировочное блюдо. Подаем горячим.
Кушать подано!
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