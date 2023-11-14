Готовим суп-пюре из тыквы

Для приготовления этого вкусного рецепта из тыквы нам понадобится 400 г тыквы. Тыкву разрезаем, удаляем хвостик, очищаем. Нарезаем очищенную тыкву не крупным кубиком. Отправляем тыкву в кастрюлю.

Промываем, очищаем пять картошек среднего размера и нарезаем кубиком, такого же размера как нарезали тыкву, добавляем картофель к тыкве.

Вливаем питьевую воду в таком количестве, чтобы она покрывала овощи. Отправляем кастрюлю на огонь, доводим овощи до кипения, убираем пену, накрываем крышкой и варим на умеренном огне 10 минут.

Тем временем в сковороду вливаем две столовые ложки растительного масла, разогреваем, добавляем нарезаный кубиком репчатый лук и нарезаный слайсами чеснок. Обжариваем до появления золотистости. Добавляем натертую на крупной терке морковь в сковороду, добавляем треть чайной ложки соли, чёрный перец по вкусу и по желанию, добавляем половину чайной ложки куркумы и половину чайной ложки сухого молотого имбиря, хорошенько перемешиваем и обжариваем до полумягкости моркови.

Нарежем один плавленый сырок весом 70 г со сливочным вкусом некрупным кубиком.

Добавляем в кастрюлю с овощами зажарку, плавленный сырок и 200 мл сливок 10% жирности, добавляем пол чайной ложки соли, перемешиваем, ждём закипания. Накрываем крышкой и на умеренном огне варим ещё 5 минут до готовности картофеля и тыквы.

Тем временем обжариваем 1 столовую ложку кунжута на сухой сковороде до золотистости, нарезаем зелёный лук.

По истечении времени проверяем на готовность тыкву и картофель, они мягенькие. Перебиваем суп блендером. Тыквенный суп пюре готов, подаём с зелёным луком, кунжутом и перепелиными яйцами.

Кушать подано!