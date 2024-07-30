Вареники из творога с малиной

творог 5-9% - 400 г (лучше в брикетах)

сахар - 30 г

ванильный сахар - 1 ч.л.

соль - 1/4 ч.л.

мука рисовая - 40 г (+для подсыпки 20 г)

соль - 1/2 ч.л. для варки вареников

малина - 100 г (ягоды)

для подачи - масло сливочное, сметана, ягоды

Творог для сырников лучше брать в пачках-брикетах, творог не должен быть слишком влажным.

Если выбрали рассыпчатый творог, советую протереть его через сито.

Добавить соль, сахар, ванильный сахар и рисовую муку.

Хорошо перемешать, замесить тесто.

Тесто должно быть мягким, немного влажным, чуть-чуть липнущим к рукам.

Поверхность стола слегка присыпать рисовой мукой, выложить тесто, скатать в колбаску и разделить на 12 частей.

Берём кусочек теста, формируем на руке лепешку, в центр лепешки выкладываем ягоду.

Закрыть ягоду тестом и округлить в шарики.

Подготовленные творожные шарики выложить на доску.

Творожные вареники можно заморозить или сразу же сварить.

В кастрюлю налить 1,5-2 л. воды, добавить немного соли.

В кипящую воду бросить творожные вареники, варить 5 минут после того, как вода снова закипит и вареники всплывут на поверхность.

Готовые горячие вареники смазать маслом или сметаной.

Кушать подано!