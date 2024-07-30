Вареники из творога с малиной

Ингредиенты
творог 5-9% - 400 г (лучше в брикетах)
сахар - 30 г
ванильный сахар - 1 ч.л.
соль - 1/4 ч.л.
мука рисовая - 40 г (+для подсыпки 20 г)
соль - 1/2 ч.л. для варки вареников
малина - 100 г (ягоды)
для подачи - масло сливочное, сметана, ягоды
Рецепт приготовления
Творог для сырников лучше брать в пачках-брикетах, творог не должен быть слишком влажным.
Если выбрали рассыпчатый творог, советую протереть его через сито.
Добавить соль, сахар, ванильный сахар и рисовую муку.
Хорошо перемешать, замесить тесто.
Тесто должно быть мягким, немного влажным, чуть-чуть липнущим к рукам.
Поверхность стола слегка присыпать рисовой мукой, выложить тесто, скатать в колбаску и разделить на 12 частей.
Берём кусочек теста, формируем на руке лепешку, в центр лепешки выкладываем ягоду.
Закрыть ягоду тестом и округлить в шарики.
Подготовленные творожные шарики выложить на доску.
Творожные вареники можно заморозить или сразу же сварить.
В кастрюлю налить 1,5-2 л. воды, добавить немного соли.
В кипящую воду бросить творожные вареники, варить 5 минут после того, как вода снова закипит и вареники всплывут на поверхность.
Готовые горячие вареники смазать маслом или сметаной.
Кушать подано!
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