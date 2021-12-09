Вкусный пирог в сметанной заливке с ягодами

Ингредиенты
тесто:
мягкого сливочного масла - 100 гр.
сахара - 50 гр.
яйцо - 1 шт.
муки - 210 гр. (+-)
заливка
сметаны 20% - 300 гр.
яйцо - 1 шт.
сахара - 50 гр.
щепотка соли
утварь: разъемная форма диаметром 20 см
Рецепт приготовления
Сначала приготовим тесто.
Растопить в микроволновке, либо на водяной бане сливочное масло.
Выложить в миску, добавить щепотку соли и сахар, перемешать венчиком.
Далее добавить яйцо и снова перемешать.
Всыпать муку и замесить гладкое однородное, не липнущее к рукам тесто.
Завернуть тесто в пищевую пленку и убрать в холодильник на 15 минут.
Приготовим заливку.
В миску выложить сметану, добавить сахар и яйцо, перемешать.
Заливка готова!
Ягоды, фрукты если замороженные, надо разморозить.
Кол-во берите по вкусу.
Тесто достать и распределить по форме, делая бортики.
Вылить заливку.
Сверху разложить ягоды и фрукты.
Выпекать пирог в разогретой до 200 гр духовке примерно 30-40 минут.
Если верх пирога будет подгорать, можно уменьшить температуру до 180гр.
Готовый пирог достать из духовки и дать полностью остыть.
Затем переложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой.
Кушать подано!
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