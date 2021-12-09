Вкусный пирог в сметанной заливке с ягодами

тесто:

мягкого сливочного масла - 100 гр.

сахара - 50 гр.

яйцо - 1 шт.

муки - 210 гр. (+-)

заливка

сметаны 20% - 300 гр.

яйцо - 1 шт.

сахара - 50 гр.

щепотка соли

утварь: разъемная форма диаметром 20 см

Рецепт приготовления

Сначала приготовим тесто.

Растопить в микроволновке, либо на водяной бане сливочное масло.

Выложить в миску, добавить щепотку соли и сахар, перемешать венчиком.

Далее добавить яйцо и снова перемешать.

Всыпать муку и замесить гладкое однородное, не липнущее к рукам тесто.

Завернуть тесто в пищевую пленку и убрать в холодильник на 15 минут.

Приготовим заливку.

В миску выложить сметану, добавить сахар и яйцо, перемешать.

Заливка готова!

Ягоды, фрукты если замороженные, надо разморозить.

Кол-во берите по вкусу.

Тесто достать и распределить по форме, делая бортики.

Вылить заливку.

Сверху разложить ягоды и фрукты.

Выпекать пирог в разогретой до 200 гр духовке примерно 30-40 минут.

Если верх пирога будет подгорать, можно уменьшить температуру до 180гр.

Готовый пирог достать из духовки и дать полностью остыть.

Затем переложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой.

Кушать подано!