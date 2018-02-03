Четыре вкуса

306 711 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Томатный суп с базиликом и макаронами

Томатный суп с базиликом и макаронами
Рецепт итальянской кухни. Суп легкий и вкусный. Советую использовать свежие помидоры. В оригинале все консервиро...больше

Ингредиенты

Томатный суп с базиликом и макаронами

  1. 6 помидорок или 1 банка конс
  2. Отваренная фасоль или 1 банка конс
  3. 1 шт Лук репч.
  4. 2 зуб.чеснока
  5. 1 ст.л ол.масла
  6. 500 мл овощного бульона
  7. 200 гр макарон (мелких)
  8. 1 пучок базилика
  9. Перец и соль

Приготовление

  1. Репчат.лук и чеснок мелко порубить.
  2. С помидор снять кожицу, посолить и измельчить блендером. Консервированные просто размять.
  3. На сковороде с ол.маслом обжарить лук и чеснок. Добавить помидоры, фасоль и бульон. Довести до кипения. Убавить огонь и варить 15 мин на медленном огне. Посолите (и не забудьте, что ваши помидоры соленные!)
  4. Помойте базилик. Отложите листики для украшения. Остальной нарубите мелко и бросьте в суп.
  5. Томатный суп с базиликом и макаронамиПочти в конце положите макароны и варите до их готовности/
Ссылка на первоисточник
Супы
Обсудить

Картина дня

наверх