Томатный суп с базиликом и макаронами

Рецепт итальянской кухни. Суп легкий и вкусный. Советую использовать свежие помидоры. В оригинале все консервиро...больше
Ингредиенты
- 6 помидорок или 1 банка конс
- Отваренная фасоль или 1 банка конс
- 1 шт Лук репч.
- 2 зуб.чеснока
- 1 ст.л ол.масла
- 500 мл овощного бульона
- 200 гр макарон (мелких)
- 1 пучок базилика
- Перец и соль
Приготовление
- Репчат.лук и чеснок мелко порубить.
- С помидор снять кожицу, посолить и измельчить блендером. Консервированные просто размять.
- На сковороде с ол.маслом обжарить лук и чеснок. Добавить помидоры, фасоль и бульон. Довести до кипения. Убавить огонь и варить 15 мин на медленном огне. Посолите (и не забудьте, что ваши помидоры соленные!)
- Помойте базилик. Отложите листики для украшения. Остальной нарубите мелко и бросьте в суп.
- Почти в конце положите макароны и варите до их готовности/
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