Чем полезна руккола

Эта симпатичная травка необыкновенно вкусна. А польза рукколы просто огромна: пожалуй, ее можно назвать растением-мультивитамином!

Если начать перечислять полезные свойства рукколы, то не хватит пальцев обеих рук! Обязательно включи в свое меню эту уникальную зелень, если ты - сторонница здорового питания и хочешь жить долго и счастливо!

Группа ретинолов, витамины группы В, витамин С, токоферолы, аскорбиновая кислота, магний, кальций, железо, калий, медь, цинк, селен, натрий... Даже йод есть в этих прекрасных листочках! В общем, если ты еще не числе фанатов, вдохновляйся и присоединяйся!

Мы выбрали семь главных свойств рукколы, о которых ты не знала:

Еще в Древнем Риме рукколу считали мощнейшим афродизиаком (так что любимого тоже приучай к салатикам). Рукколу рекомендуют беременным, чтобы восполнить недостаток микроэлементов, при кормлении грудью тоже можно есть салаты из рукколы (повышает лактацию!). Детей нужно приучать есть ее, чтобы укреплять иммунитет и костную систему. Рукколу предлагают в качестве профилактики онкозаболеваний, для укрепления сосудов и снижения уровня холестерина в крови. Регулярное употребление этого растения нормализует обменные процессы в организме, улучшает пищеварение и укрепляет нервную систему. Все это помогает тебе выглядеть моложе! Все это помогает тебе выглядеть моложе! Руккола незаменима для тех, кто страдает язвой желудка или гастритом. В Америке гастроэнтерологи используют метод лечения язвенных заболеваний, основанный на употреблении руколы. Ведь она защищает стенки желудка и укрепляет их. Ну и самое главное для женщин: 25 ккал в 100 г! Можно есть в свое удовольствие.

Покупая рукколу, смотри, чтобы листочки были бодренькими. Чем меньше размер, тем выше вероятность горчинки. Помни, что салаты с этой зеленью нужно съедать сразу после приготовления. Резать рукколу не нужно. А если тебе попадутся огромные листья, порви их руками. Руккола отлично сочетается с различными сырами (пармезан, фета и моцарелла - лучшие партнеры для этой зелени).

Салат с рукколой - непременное блюдо в меню каждого ресторана итальянской кухни. Впрочем, сегодня блюда с рукколой подают практически в любом кафе, а купить зелень можно уже не только в супермаркете, но и у бабушек-старушек.

Руккола: противопоказания и вред

Удивительная особенность этого чудесного растения в том, что руккола практически не имеет противопоказаний! Исключение - люди с аллергией или индивидуальной непереносимостью этого продукта.