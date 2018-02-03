Рулет из свинины с морковью в тесте

Потрясающе красивое и вкусное блюдо можно приготовить из свиного филе, моркови и готового слоеного теста. Сочная начинка пропитывает мясо и делает его очень сочным, а слоеное тесто при запекании становиться хрустящим и защищает рулет от пересыхания.