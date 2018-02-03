Четыре вкуса

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Рулет из свинины с морковью в тесте

Рулет из свинины с морковью в тесте
Потрясающе красивое и вкусное блюдо можно приготовить из свиного филе, моркови и готового слоеного теста. Сочная начинка пропитывает мясо и делает его очень сочным, а слоеное тесто при запекании становиться хрустящим и защищает рулет от пересыхания.
Ингредиенты
  • 1 кг. свинина (вырезка или корейка)
  • 4 шт. морковь
  • 1 шт. репчатый лук
  • 2 ст.л. сыр (натертый)
  • 4 ст.л. сметана
  • 1 шт. куриное яйцо
  • 4 ст.л. растительное масло
  • 2 щепотки майоран
  • по вкусу перец (молотый)
  • по вкусу соль
Инструкции
  1. Замороженное слоеное тесто за 40 минут до приготовления вынимаем из морозильной камеры. Лук нарезаем, обжариваем в масле (2 ст.л.) 2-3 минуты на среднем огне, добавляем крупно натертую морковь и жарим, пока не станет мягкой. Овощи охлаждаем, солим, перчим и смешиваем со сметаной и сыром.
    Рулет из свинины с морковью в тесте
  2. Свиное филе разрезаем в один пласт (подрезаем снизу и раскрываем как книгу), можно слегка отбить, солим, перчим и равномерно распределяем подготовленную морковную начинку.
    Рулет из свинины с морковью в тесте
  3. Свинину с морковью сворачиваем аккуратно в рулет и фиксируем кулинарным шпагатом. Посыпаем сверху сушеным майораном.
    Рулет из свинины с морковью в тесте
  4. Подготовленный свиной рулет отправляем на сковороду с горячим маслом (2 ст.л.) и обжариваем на среднем огне до румяного цвета.
    Таким образом запечатываем соки мяса внутри.
    Рулет из свинины с морковью в тесте
  5. Размороженное слоеное тесто раскатываем в плат (по длине должен получиться чуть больше рулета), выкладываем сверху рулет, заворачиваем его в тесто, перекладываем на противень с пекарской бумагой, смазываем сверху и по бокам взбитым яйцом.
    Рулет из свинины с морковью в тесте
  6. Ставим рулет в тесте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и запекаем 30 минут.
  7. Готовый сочный рулет с хрустящей корочкой вынимаем, даем постоять 10 минут, затем перекладываем на блюдо и сразу подаем на стол. На срезе такой рулет будет выглядеть очень красиво. Приятного аппетита!!!
    Рулет из свинины с морковью в тесте
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