Рулет из свинины с морковью в тесте

Потрясающе красивое и вкусное блюдо можно приготовить из свиного филе, моркови и готового слоеного теста. Сочная начинка пропитывает мясо и делает его очень сочным, а слоеное тесто при запекании становиться хрустящим и защищает рулет от пересыхания.
Ингредиенты
- 1 кг. свинина (вырезка или корейка)
- 4 шт. морковь
- 1 шт. репчатый лук
- 2 ст.л. сыр (натертый)
- 4 ст.л. сметана
- 1 шт. куриное яйцо
- 4 ст.л. растительное масло
- 2 щепотки майоран
- по вкусу перец (молотый)
- по вкусу соль
Инструкции
- Замороженное слоеное тесто за 40 минут до приготовления вынимаем из морозильной камеры. Лук нарезаем, обжариваем в масле (2 ст.л.) 2-3 минуты на среднем огне, добавляем крупно натертую морковь и жарим, пока не станет мягкой. Овощи охлаждаем, солим, перчим и смешиваем со сметаной и сыром.
- Свиное филе разрезаем в один пласт (подрезаем снизу и раскрываем как книгу), можно слегка отбить, солим, перчим и равномерно распределяем подготовленную морковную начинку.
- Свинину с морковью сворачиваем аккуратно в рулет и фиксируем кулинарным шпагатом. Посыпаем сверху сушеным майораном.
- Подготовленный свиной рулет отправляем на сковороду с горячим маслом (2 ст.л.) и обжариваем на среднем огне до румяного цвета. Таким образом запечатываем соки мяса внутри.
- Размороженное слоеное тесто раскатываем в плат (по длине должен получиться чуть больше рулета), выкладываем сверху рулет, заворачиваем его в тесто, перекладываем на противень с пекарской бумагой, смазываем сверху и по бокам взбитым яйцом.
- Ставим рулет в тесте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и запекаем 30 минут.
- Готовый сочный рулет с хрустящей корочкой вынимаем, даем постоять 10 минут, затем перекладываем на блюдо и сразу подаем на стол. На срезе такой рулет будет выглядеть очень красиво. Приятного аппетита!!!
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