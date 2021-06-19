Вкусный пломбир всего из 2 ингредиентов

Ингредиенты
- для мороженого:
- 500 мл. сливок жирностью 33 процентов
- 200 г. сгущённого молока
- ванильный сахар и по желанию
- 2 вафельных коржа
- для шоколадной глазури:
- 2 ст.л. сахарной пудры
- 1 ст.л. какао
- 1,5 ст.л. воды
- для украшения:
- грецкие орехи
Рецепт приготовления
Охлажденные сливки взбейте в густую пену в течение 5 минут.
Добавьте сгущенку и взбивайте ещё одну минуту.
На дно формы выложите одну вафлю.
Сверху полоожите полученную массу и разровняйте ровным слоем.
Сверху накройте вафлей.
Уберите в морозилку на 5 часов.
Для приготовления шоколадной глазури в отдельной миске смешайте сахарную пудру и какао.
Добавьте кипящую воду или молоко и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.
Пломбир готов. Мороженое покройте шоколадной глазурью и посыпьте орехами
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