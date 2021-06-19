Вкусный пломбир всего из 2 ингредиентов

Рецепт приготовления

Охлажденные сливки взбейте в густую пену в течение 5 минут.

Добавьте сгущенку и взбивайте ещё одну минуту.

На дно формы выложите одну вафлю.

Сверху полоожите полученную массу и разровняйте ровным слоем.

Сверху накройте вафлей.

Уберите в морозилку на 5 часов.

Для приготовления шоколадной глазури в отдельной миске смешайте сахарную пудру и какао.

Добавьте кипящую воду или молоко и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.

Пломбир готов. Мороженое покройте шоколадной глазурью и посыпьте орехами