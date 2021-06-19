Четыре вкуса

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Вкусный пломбир всего из 2 ингредиентов

Фото к рецепту: Мороженое пломбир из 2 ингредиентов + вафли

Ингредиенты

  • для мороженого:
  • 500 мл. сливок жирностью 33 процентов
  • 200 г. сгущённого молока
  • ванильный сахар и по желанию
  • 2 вафельных коржа
  • для шоколадной глазури:
  • 2 ст.л. сахарной пудры
  • 1 ст.л. какао
  • 1,5 ст.л. воды
  • для украшения:
  • грецкие орехи

Рецепт приготовления

Охлажденные сливки взбейте в густую пену в течение 5 минут.

Добавьте сгущенку и взбивайте ещё одну минуту.

На дно формы выложите одну вафлю.

Сверху полоожите полученную массу и разровняйте ровным слоем.

Сверху накройте вафлей.

Уберите в морозилку на 5 часов.

Для приготовления шоколадной глазури в отдельной миске смешайте сахарную пудру и какао.

Добавьте кипящую воду или молоко и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.

Пломбир готов. Мороженое покройте шоколадной глазурью и посыпьте орехами

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