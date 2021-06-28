Литовский борщ-холодник

Ингредиенты
- 300 гр. маринованная свекла
- 2-3 огурца
- лук зелёный, укроп
- 3-4 отварных яйца
- соль
- чёрный молотый перец
- 1 л кефир
- 5-6 ст.л. маринад из свеклы
Рецепт приготовления
Мелко нарежьте зелёный лук и укроп, посолите и немного примните.
Добавьте нарубленные яйца, нарезанные огурцы тонкой соломкой, пропустите чеснок через пресс.
Свеклу нарежьте мелкой соломкой.
Добавьте соль, перец, влейте кефир, перемешайте и добавьте по вкусу несколько ложек маринада от свеклы, это придаст нужную пикантность.
Подавать хорошо охлаждённым.
Кушать подано!
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