Литовский борщ-холодник

Рецепт приготовления

Мелко нарежьте зелёный лук и укроп, посолите и немного примните.

Добавьте нарубленные яйца, нарезанные огурцы тонкой соломкой, пропустите чеснок через пресс.

Свеклу нарежьте мелкой соломкой.

Добавьте соль, перец, влейте кефир, перемешайте и добавьте по вкусу несколько ложек маринада от свеклы, это придаст нужную пикантность.

Подавать хорошо охлаждённым.

Кушать подано!