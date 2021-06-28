Четыре вкуса

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Литовский борщ-холодник

Фото к рецепту: Литовский борщ холодник, спасение в жару

Ингредиенты

  • 300 гр. маринованная свекла
  • 2-3 огурца
  • лук зелёный, укроп
  • 3-4 отварных яйца
  • соль
  • чёрный молотый перец
  • 1 л кефир
  • 5-6 ст.л. маринад из свеклы

Рецепт приготовления

Мелко нарежьте зелёный лук и укроп, посолите и немного примните.

Добавьте нарубленные яйца, нарезанные огурцы тонкой соломкой, пропустите чеснок через пресс.

Свеклу нарежьте мелкой соломкой.

Добавьте соль, перец, влейте кефир, перемешайте и добавьте по вкусу несколько ложек маринада от свеклы, это придаст нужную пикантность.

Подавать хорошо охлаждённым.

Кушать подано!

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