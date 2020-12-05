Очень люблю тематическую выпечку, стараюсь придумать оригинальную формовку для знакомых пирогов. К одному из новогодних застолий предлагаю испечь такой пирог, вкусно и сытно, гости будут довольны. Рекомендую.
Ингредиенты для «Пирог Новогодняя гирлянда»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука («Бело-нежная» ООО «ТД «Оскольская мука») — 240 г
- Сыворотка — 160 мл
- Масло растительное — 25 мл
- Сахар — 10 г
- Дрожжи (сухие, с небольшой горкой) — 1 ч. л.
- Соль (1/2 ч.л.) — по вкусу
Начинка
- Помидоры черри — по вкусу
- Ветчина — 120 г
- Лук репчатый (мелкий, лук-севок) — 10 шт
- Сыр голландский — 90 г
- Желток яичный — 1 шт
- Сливки — 1 ч. л.
Время приготовления: 150 минут
Рецепт «Пирог Новогодняя гирлянда»:
Приготовить тесто.
Для этого в тёплой сыворотке смешать сахар и дрожжи, накрыть и отставить на 10 минут. Смешать муку и соль.
В сухую смесь влить опару, смешать до однородности.
Влить масло и вымесить тесто до эластичности, в комбайне - 4-5 минут, вручную -12-15.
Черри ( у меня заморозка) вымыть, обсушить, луковички почистить.
Нарезать кубиками сыр и кружками ветчину.
Выбродившее тесто обмять, разделить на части, подкатать в колобки, накрыть. Колобок раскатать в тонкий жгут. Обнимая черри, переплетая, сформовать "косичку", веточки удалить.
Выложить в форму, 32 см., на некотором расстоянии, пустые места заполнить маленькими "косичками" и луковичками.
Накрыть заготовку и убрать в теплое место на 30 минут.
Духовку включить на разогрев.
Выпекать при 180 градусах, 30-40 минут, до румянца.
Вот такой красавец, большой пирог и бонус - пирожок с сыром из остатков.
ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ!!!
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