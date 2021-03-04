Грибная икра из советских времён

Ингредиенты

сушеные лесные грибы с. емкостью 250 мл. - 1 с.

сливочное масло - 30 гр.

подсолнечное масло - 2 столовые ложки

лук репчатый - 1 шт.

морковь - 1 шт.

чеснок - 1 зубчик

черный перец

соль

Пошаговый рецепт приготовления

1. Даю время готовки без замачивания грибов! Берем грибы. Наиболее вкусна икра из белого, подберезовика, подберезовика или из этого микса. Это, конечно, на мой вкус! Если вы сами собирали грибы, очищали и сушили, то вы уверены в своих грибах и ........

2. ... возьмите грибы и замочите их в холодной воде на ночь или хотя бы на 4 часа.

3. Откинуть на дуршлаг, не допуская попадания воды под них. Затем фильтруем эту воду через 2 слоя.

4. Грибы нарезают на более мелкие кусочки. Складываем их в кастрюлю с водой и ставим на огонь. Грибы варить 1 час, бульон солить 15 минут. Опять же отбрасываем уже приготовленные грибы на дуршлаг, а бульон сохраняем из-под них. Используем для супов, вкусно. Особенными являются сухие грибные бульоны. У них такой аромат и вкус, что они отличаются даже от бульонов, приготовленных из

свежих грибов. Это снова мое мнение и вкус! Грибы варили. Они уже соленые.

5. Теперь приготовим овощи. Я всегда беру 2 вида масла. Один овощной (сейчас можно брать оливковое, но раньше брали подсолнечник), а другой - сливочный.

С добавлением сливочного масла икра мягче, нежнее и вкуснее!

6. В кастрюле растопить сливочное масло, добавить оливковое масло и положить мелко нарезанный чеснок.

7. Через минуту - лук, тоже мелко нарезанный. Впрочем, как резать - не беда, все равно все шлифовать.

8. Обжарить лук до мягкости, только позолоченный.

9. Выкладываем натертую морковь.

10. Перемешать и тушить до готовности на медленном огне.

11. Выкладываем грибы. Немного обжарить, пока жидкость не испарится.

12. Можно перчить, не люблю перец в икре! Попробуйте его с солью и, если он вам показался несоленым, посолите по вкусу.

13. Все готово.

14. Когда-то давно для приготовления икры все содержимое кастрюли очень мелко нарезали ножом. Позже - дважды пропускали через мясорубку.

15. Положите икру в банку и уберите в холодильник. Вынимаем банку, когда хотим съесть бутерброд. Икра в холодильнике стоит 3 дня открытой, но если сделать больше, то остальные банки, в которые вы кладете икру, можно плотно закрыть, а перед этим залить верх икры топленым маслом. Это, конечно, не заготовка, это для продления срока хранения. Обычно в качестве приготовления в игре используют свежие грибы.

16.ММММММММММ! Какой аромат и вкус !!! На праздничный стол икру можно подать в каком-нибудь красивом блюде (в обычном салатнике), можно фаршировать ею вареные яичные белки (половинки), в тарталетках будет красиво...

