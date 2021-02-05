Молочный кисель за 10 минут

Ставим кастрюлю на огонь и заливаем туда 800 грамм молока, 200 грамм оставляем в посуде в которой было молоко. Добавляем сахар по вкусу в кастрюлю и ждем пока молоко закипит. Перед закипанием в оставшееся молоко добавляем пачку ванильного сахара и две ложки крахмала. Крахмал тщательно размешиваем с молоком. Как только молоко в кастрюле закипело начинаем его помешивать ложкой и вливаем тонкой струйкой растворенный в молоке крахмал. Главное при этом интенсивно мешать содержимое кастрюли, молоко на глазах начнет густеть и превращаться в кисель. Как только появляются первые пузыри и кисель попытается закипеть - выключаем огонь и разливаем кисель в тарелки. После остывания блюдо готово.