Четыре вкуса

305 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Молочный кисель за 10 минут

Фото к рецепту: Молочный кисель за 10 минут

Ингредиенты

  • молоко - 1 литр
  • сахар ванильный - 1 пачка
  • крахмал - 2 ст.л.
  • сахар - 3 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления

Ставим кастрюлю на огонь и заливаем туда 800 грамм молока, 200 грамм оставляем в посуде в которой было молоко. Добавляем сахар по вкусу в кастрюлю и ждем пока молоко закипит. Перед закипанием в оставшееся молоко добавляем пачку ванильного сахара и две ложки крахмала. Крахмал тщательно размешиваем с молоком. Как только молоко в кастрюле закипело начинаем его помешивать ложкой и вливаем тонкой струйкой растворенный в молоке крахмал. Главное при этом интенсивно мешать содержимое кастрюли, молоко на глазах начнет густеть и превращаться в кисель. Как только появляются первые пузыри и кисель попытается закипеть - выключаем огонь и разливаем кисель в тарелки. После остывания блюдо готово.

Видео рецепт

Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовкусноготовитькулинария
Обсудить

Картина дня

наверх