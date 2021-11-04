Гратен из картофеля

картофель 1 кг

сливки 20% 250 мл.

масло сливочное 50-70 гр.

чеснок 1-2 зубчика

тимьян сушеный 1 ч.л.

пармезан тертый 1 ст.л.

перец черный молотый

соль

Рецепт приготовления

Сливки и сливочное масло подогреваем в кастрюльке, добавляем рубленный чеснок, тимьян и соль, прогреваем всё вместе не доводя до кипения.

Картофель чистим и нарезаем тонкими круглыми слайсами.

Складываем картофель в форму для запекания, слегка подсаливаем и перчим, заливаем сливочно-масляной смесью.

Посыпаем картофель тертым пармезаном и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут.

Картофель, приготовленный по этому рецепту, получается очень мягкий и нежный, пропитанный сливками, с легким чесночным вкусом.

Такое блюдо подходит для семейного ужина, а также уместно будет выглядеть на праздничном столе. Кушать подано!