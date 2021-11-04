Гратен из картофеля

Ингредиенты
картофель 1 кг
сливки 20% 250 мл.
масло сливочное 50-70 гр.
чеснок 1-2 зубчика
тимьян сушеный 1 ч.л.
пармезан тертый 1 ст.л.
перец черный молотый
соль
Рецепт приготовления
Сливки и сливочное масло подогреваем в кастрюльке, добавляем рубленный чеснок, тимьян и соль, прогреваем всё вместе не доводя до кипения.
Картофель чистим и нарезаем тонкими круглыми слайсами.
Складываем картофель в форму для запекания, слегка подсаливаем и перчим, заливаем сливочно-масляной смесью.
Посыпаем картофель тертым пармезаном и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут.
Картофель, приготовленный по этому рецепту, получается очень мягкий и нежный, пропитанный сливками, с легким чесночным вкусом.
Такое блюдо подходит для семейного ужина, а также уместно будет выглядеть на праздничном столе. Кушать подано!
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