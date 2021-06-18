Готовим роллы сяке маки

Рецепт приготовления

Нужно сварить рис для суши (или круглозерный краснодарский): тщательно промыть рис холодной водой, залить холодной водой, довести до закипания и варить 15 минут под крышкой на слабом огне.

Крышку открывать не нужно! Далее рис снимите с огня, накройте полотенцем и крышкой и оставьте еще на 15 мин.

Приступим к заливке для риса, уксус+соль+сахар хорошо размешайте, залейте заправкой рис и всё вместе аккуратно перемешайте.

Лист нори нужно разрезать на 2 половины, т.к. сяке маки роллы небольшого диаметра, если вы не хотите, конечно, сделать ролл "улиткой" Уложите нори глянцевой стороной вниз.

Берем порцию риса и разравниваем её по поверхности нори тонким слоем, но оставляем около 1 см с края без риса.

Рыбу слабосолёную нужно очистить от шкуры и костей и потом нарезать на брусочки.

Кусочки рыбы положить посередине риса.

При помощи макисы сверните ролл.

Для правильного ролла с начинкой посередине и рисом вокруг попробуйте соединить рис на краях как можно точнее друг с другом.

Это не сложно, нужно только немного скорректировать.

Оставленный край нори без риса смажьте водой чтобы он прилип и зафиксировал ролл.

Обожмите ролл макисой, чтобы он получился круглым или квадратным по вашему желанию.

Нарежьте ролл на кусочки смоченным острым ножом легким и не давящим движением.

Кушать подано!