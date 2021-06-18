Готовим роллы сяке маки

Ингредиенты
- круглый рис - 200 гр.
- вода - 250 мл.
- рисовый уксус - 3 ст.л.
- сахар - 1 ст.л.
- соль 1 ч.л.
- лосось примерно - 200 гр.
- нори - 2,5 листа
- соевый соус
- васаби
- имбирь
Рецепт приготовления
Нужно сварить рис для суши (или круглозерный краснодарский): тщательно промыть рис холодной водой, залить холодной водой, довести до закипания и варить 15 минут под крышкой на слабом огне.
Крышку открывать не нужно! Далее рис снимите с огня, накройте полотенцем и крышкой и оставьте еще на 15 мин.
Приступим к заливке для риса, уксус+соль+сахар хорошо размешайте, залейте заправкой рис и всё вместе аккуратно перемешайте.
Лист нори нужно разрезать на 2 половины, т.к. сяке маки роллы небольшого диаметра, если вы не хотите, конечно, сделать ролл "улиткой" Уложите нори глянцевой стороной вниз.
Берем порцию риса и разравниваем её по поверхности нори тонким слоем, но оставляем около 1 см с края без риса.
Рыбу слабосолёную нужно очистить от шкуры и костей и потом нарезать на брусочки.
Кусочки рыбы положить посередине риса.
При помощи макисы сверните ролл.
Для правильного ролла с начинкой посередине и рисом вокруг попробуйте соединить рис на краях как можно точнее друг с другом.
Это не сложно, нужно только немного скорректировать.
Оставленный край нори без риса смажьте водой чтобы он прилип и зафиксировал ролл.
Обожмите ролл макисой, чтобы он получился круглым или квадратным по вашему желанию.
Нарежьте ролл на кусочки смоченным острым ножом легким и не давящим движением.
Кушать подано!
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