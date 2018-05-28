С чем нельзя смешивать алкоголь

Даже бокал шампанского может навредить, если выпить его с продуктами из нашего "черного списка". Представляем топ-лист продуктов, несочетаемых с алкоголем.

1. Лекарства

Иногда бывают ситуации, когда накануне праздника вы заболели, и вам назначают лекарственные препараты. В этом случае больному нужно соблюдать режим и категорически отказаться от любого алкоголя ради своего же блага, ведь лекарства и спиртное – вещи несовместимые.

Алкоголь в сочетании с антибиотиками сводит «на нет» все лечение, полностью нейтрализуя их действие. Плюс этот убийственный коктейль сильно бьет по печени и другим органам. Алкоголь с анальгетиками и жаропонижающими также вызывает тяжелое поражение печени. А смешав спиртное со средствами для сердечно-сосудистой системы, можно получить сильное головокружение и тошноту. Спиртное усиливает действие успокоительных и снотворных лекарств, от такого смешивания может попросту остановится сердце!

2. Энергетики

Любые энергетики, а точнее кофеин и другие тонизирующие вещества в их составе, категорически нельзя смешивать со спиртным. Энергетики возбуждают нервную систему, а спиртное, наоборот, оказывает угнетающий эффект. Эта сумасшедшая смесь не позволяет человеку понять, сколько уже выпито, поэтому человек выпивает намного больше. Это все чревато неприятными последствиями для организма: повышается давление, могут возникнуть спазмы сосудов, судороги, инсульт и инфаркт, нарушение работы почек.

3. Соленья и маринады

Соленья и маринады всегда считались отличной закуской под алкоголь. Но нет, это совсем не так. Практически во всех домашних заготовках присутствует уксус, а в покупных – очень много уксуса, который замедляет процесс распада этанола. Плюс сочетание соленого и алкоголя вдвойне обезвоживают организм и наносит сильный вред печени и почкам.

4. Сладости

Торты, пирожные, конфеты, сладкие фрукты и ягоды не стоит сочетать с алкогольными напитками. При смешивании спиртного с простым сахаром процесс расщепления первого идет намного медленнее и, соответственно, токсичное действие алкоголя на организм растягивается во времени. Печень получает большую нагрузку, часто не справляясь, что и приводит к легкому отравлению.

5. Жирная пища

Бытует мнение, что, съев кусочек масла перед употреблением алкоголя, мы замедлим поступление этила в кровь. Но как и в случае со сладким, действие алкоголя на организм растягивается и наносит огромный вред. Поэтому если вы не хотите избежать интоксикации и отравления организма, не стоит закусывать спиртное жирной едой.

6. Алкоголь и алкоголь

Многие любят алкогольные коктейли, в которых намешано сразу несколько видов «горячительного». Но лучше такого не делать! Нельзя смешивать разный по технологии изготовления алкоголь: игристые вина нельзя смешивать с крепкими спиртными; все, что выше 35 градусов, не сочетается с пивом, молодым вином и ликерами.

Для любителей коктейлей есть золотое правило: крепость алкоголя не имеет значения, на организм плохо влияет разная биологическая активность спиртных напитков и скорость попадания в кровь.

Помните, все хорошо в меру! А вообще руководствуйтесь правилом: после рюмки (бокала) алкоголя выпивайте стакан воды. На здоровье!