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Четыре вкуса

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Тарт с зеленым горошком

Тарт с зеленым горошком

Девчонки, лето на носу! Пройдешься сейчас по рынку, а там целые ряды заставлены ведрами с зеленым горошком. Из этой зеленой прелести можно приготовить не только привычное оливье, а целый торт. Или, если сказать точнее, тарт. Нежнейшее гороховое суфле да на мягком слоеном тесте… Вы просто обязаны это попробовать!

Ингредиенты

    Слоеное тесто 350 г
    Яйцо 2 шт.
    Горошек 350 г
    Горох сухой 300 г
    Зеленый лук 0,5 пуч.
    Сливки 100 г
    Подсолнечное масло 70 г
    Перец душистый по вкусу
    Соль по вкусу

Приготовление

  1. Для этого тарта вам понадобится готовое слоеное тесто и свежий очищенный горошек (можно использовать замороженный) . Разогрейте духовку до 180 градусов. Тонко раскатайте тесто и выстелите им форму, предварительно смазав ее маслом. Сделайте бортики.
  2. Накройте тесто пергаментной бумагой и сверху насыпьте толстый слой сухого гороха. Выпекайте 10 минут. Этот прием поможет придать основе нужную форму. В конце соберите сухой горох, он нам больше не понадобится.
  3. Отварите горошек в подсоленной кипящей воде в течение 10 минут, затем откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь. Переложите горошек в глубокую миску, разомните вилкой или блендером.
  4. Вымойте, обсушите, мелко нарежьте и обжарьте на горячем масле зеленый лук. 3–5 минут будет достаточно. Выложите зелень к горошку и перемешайте.
  5. Приготовим заливку. Для этого смешайте в глубокой емкости яйца с жирными сливками, добавьте перец и соль по вкусу. Отправьте в смесь горошек с луком и перемешайте.
  6. Готовую смесь залейте в тесто, равномерно распределите по всей форме и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.
  7. Готовый тарт остудите и сбрызните растительным маслом. Подавайте теплым. Можно украсить молодыми побегами гороха.
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