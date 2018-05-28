Тарт с зеленым горошком

Для этого тарта вам понадобится готовое слоеное тесто и свежий очищенный горошек (можно использовать замороженный) . Разогрейте духовку до 180 градусов. Тонко раскатайте тесто и выстелите им форму, предварительно смазав ее маслом. Сделайте бортики.

Накройте тесто пергаментной бумагой и сверху насыпьте толстый слой сухого гороха. Выпекайте 10 минут. Этот прием поможет придать основе нужную форму. В конце соберите сухой горох, он нам больше не понадобится.

Отварите горошек в подсоленной кипящей воде в течение 10 минут, затем откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь. Переложите горошек в глубокую миску, разомните вилкой или блендером.

Вымойте, обсушите, мелко нарежьте и обжарьте на горячем масле зеленый лук. 3–5 минут будет достаточно. Выложите зелень к горошку и перемешайте.

Приготовим заливку. Для этого смешайте в глубокой емкости яйца с жирными сливками, добавьте перец и соль по вкусу. Отправьте в смесь горошек с луком и перемешайте.

Готовую смесь залейте в тесто, равномерно распределите по всей форме и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.