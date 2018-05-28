Тарт с зеленым горошком

Девчонки, лето на носу! Пройдешься сейчас по рынку, а там целые ряды заставлены ведрами с зеленым горошком. Из этой зеленой прелести можно приготовить не только привычное оливье, а целый торт. Или, если сказать точнее, тарт. Нежнейшее гороховое суфле да на мягком слоеном тесте… Вы просто обязаны это попробовать!
Ингредиенты
- Слоеное тесто 350 г
- Яйцо 2 шт.
- Горошек 350 г
- Горох сухой 300 г
- Зеленый лук 0,5 пуч.
- Сливки 100 г
- Подсолнечное масло 70 г
- Перец душистый по вкусу
- Соль по вкусу
Приготовление
- Для этого тарта вам понадобится готовое слоеное тесто и свежий очищенный горошек (можно использовать замороженный) . Разогрейте духовку до 180 градусов. Тонко раскатайте тесто и выстелите им форму, предварительно смазав ее маслом. Сделайте бортики.
- Накройте тесто пергаментной бумагой и сверху насыпьте толстый слой сухого гороха. Выпекайте 10 минут. Этот прием поможет придать основе нужную форму. В конце соберите сухой горох, он нам больше не понадобится.
- Отварите горошек в подсоленной кипящей воде в течение 10 минут, затем откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь. Переложите горошек в глубокую миску, разомните вилкой или блендером.
- Вымойте, обсушите, мелко нарежьте и обжарьте на горячем масле зеленый лук. 3–5 минут будет достаточно. Выложите зелень к горошку и перемешайте.
- Приготовим заливку. Для этого смешайте в глубокой емкости яйца с жирными сливками, добавьте перец и соль по вкусу. Отправьте в смесь горошек с луком и перемешайте.
- Готовую смесь залейте в тесто, равномерно распределите по всей форме и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.
- Готовый тарт остудите и сбрызните растительным маслом. Подавайте теплым. Можно украсить молодыми побегами гороха.
Свежие комментарии