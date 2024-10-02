Рецепт медовика без раскатки коржей и духовки

тесто:

мука – 250 г

сливочное масло – 150 г

мед – 100-120 г

сахар – 130 г

сода – 10 г

яйца – 4 шт.

ванильный сахар – 8-10 г

соль – щепотка

крем:

сметана – 700-800 г

сгущенное молоко – 150-200 г

вареное сгущенное молоко – 150-200 г

дополнительно:

сковорода – диаметр 20 см

форма – диаметр 18 см

Приготовить тесто:

Подготовить медово-масляную основу:

в кастрюле с толстым дном и высокими стенками соединить сливочное масло и мед

на минимальном уровне нагрева стопить мед с маслом и перемешать (не доводить до кипения)

добавить в медово-масляную смесь соду – перемешать

когда масса увеличится в размерах, нагревать еще 10-15 секунд

снять кастрюлю с огня – и оставить на столе

Подготовить яично-мучную основу:

в миске соединить яйца, соль, сахар и ванильный сахар – перемешать до однородности

добавить в яичную смесь муку – перемешать до однородности

Соединить медово-масляную и яично-мучную основы – перемешать до однородности

Приготовить коржи:

поставить сковороду на минимальный уровень нагрева

смазать сковороду промасленной салфеткой

вылить на разогретую сковороду примерно 1 половник теста – распределить по всей поверхности

обжарить корж с двух сторон – 2-3 минуты с одной стороны и 1 минуту с другой стороны

снять корж со сковороды – выложить на ровную поверхность

по такому же принципу приготовить другие коржи

По желанию: обрезать края коржей

Приготовить крем:

смешать обычное и вареное сгущенное молоко до однородности

добавить сметану – перемешать до однородности

Подготовить формовочное кольцо – установить на сервировочное блюдо, бока выстелить ацетатной пленкой (или пергаментной бумагой)

Собрать торт:

выложить в кольцо корж – смазать кремом (примерно 4-5 ст.

л.)

чередуя коржи с кремом собрать весь торт – последним должен быть слой крема

Накрыть форму с тортом пленкой – убрать в холодильник на 2-3 часа

Украсить по своему желанию (например, крошкой из обрезков коржей)