Рецепт медовика без раскатки коржей и духовки

Ингредиенты
тесто:
мука – 250 г
сливочное масло – 150 г
мед – 100-120 г
сахар – 130 г
сода – 10 г
яйца – 4 шт.
ванильный сахар – 8-10 г
соль – щепотка
крем:
сметана – 700-800 г
сгущенное молоко – 150-200 г
вареное сгущенное молоко – 150-200 г
дополнительно:
сковорода – диаметр 20 см
форма – диаметр 18 см
Рецепт приготовления
Приготовить тесто:
Подготовить медово-масляную основу:
в кастрюле с толстым дном и высокими стенками соединить сливочное масло и мед
на минимальном уровне нагрева стопить мед с маслом и перемешать (не доводить до кипения)
добавить в медово-масляную смесь соду – перемешать
когда масса увеличится в размерах, нагревать еще 10-15 секунд
снять кастрюлю с огня – и оставить на столе
Подготовить яично-мучную основу:
в миске соединить яйца, соль, сахар и ванильный сахар – перемешать до однородности
добавить в яичную смесь муку – перемешать до однородности
Соединить медово-масляную и яично-мучную основы – перемешать до однородности
Приготовить коржи:
поставить сковороду на минимальный уровень нагрева
смазать сковороду промасленной салфеткой
вылить на разогретую сковороду примерно 1 половник теста – распределить по всей поверхности
обжарить корж с двух сторон – 2-3 минуты с одной стороны и 1 минуту с другой стороны
снять корж со сковороды – выложить на ровную поверхность
по такому же принципу приготовить другие коржи
По желанию: обрезать края коржей
Приготовить крем:
смешать обычное и вареное сгущенное молоко до однородности
добавить сметану – перемешать до однородности
Подготовить формовочное кольцо – установить на сервировочное блюдо, бока выстелить ацетатной пленкой (или пергаментной бумагой)
Собрать торт:
выложить в кольцо корж – смазать кремом (примерно 4-5 ст.
чередуя коржи с кремом собрать весь торт – последним должен быть слой крема
Накрыть форму с тортом пленкой – убрать в холодильник на 2-3 часа
Украсить по своему желанию (например, крошкой из обрезков коржей)
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