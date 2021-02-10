Помидоры с начинкой под шубой

1. Одно яйцо отварить до готовности, остудить и мелко покрошить. Добавить к нему сметану, творог, мелко нарезанный зелёный лук и соль по вкусу. Всё тщательно перемешать. Начинка для помидоров готова.

2. В фарш добавить одно сырое яйцо, соль и чёрный перец по вкусу. Перемешать. Фарш разделить на 3 части.

3. У помидор срезать верхушку. Вынуть мякоть чайной ложкой и наполнить начинкой (яйца, сметана, творог).

4. Помидоры заворачиваем в фарш (посмотрите в видео рецепта, как это сделала я). Каждый мясной шарик обмотать ломтиком сырокопчёного бекона и сверху накрыть ломтиком сыра.

5. Сделать лодочки из фольги, поместить в них фаршированные мясные шарики.

6. Поместить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

Приятного аппетита!