Четыре вкуса

306 001 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Помидоры с начинкой под шубой

Фото к рецепту: Помидоры с начинкой под шубой

Ингредиенты

  • на 3 порции
  • фарш мясной - 300 гр.
  • яйцо отварное - 1 шт.
  • яйцо сырое - 1 шт.
  • лук зелёный - 1 стрелка
  • сметана (или майонез) - 1 ст.л.
  • творог - 1 ст.л.
  • помидоры - 3 шт.
  • бекон сырокопчёный - 60 гр. (3 полоски)
  • сыр - 50 гр. (3 ломтика)
  • соль
  • чёрный перец

Пошаговый рецепт приготовления

1. Одно яйцо отварить до готовности, остудить и мелко покрошить. Добавить к нему сметану, творог, мелко нарезанный зелёный лук и соль по вкусу. Всё тщательно перемешать. Начинка для помидоров готова.

2. В фарш добавить одно сырое яйцо, соль и чёрный перец по вкусу. Перемешать. Фарш разделить на 3 части.

3. У помидор срезать верхушку. Вынуть мякоть чайной ложкой и наполнить начинкой (яйца, сметана, творог).

4. Помидоры заворачиваем в фарш (посмотрите в видео рецепта, как это сделала я). Каждый мясной шарик обмотать ломтиком сырокопчёного бекона и сверху накрыть ломтиком сыра.

5. Сделать лодочки из фольги, поместить в них фаршированные мясные шарики.

6. Поместить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

Приятного аппетита!

Видео рецепт

Ссылка на первоисточник
диетымясообедрецептыприготовлениеквартирызавтракужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх