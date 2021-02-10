Помидоры с начинкой под шубой

Ингредиенты
- на 3 порции
- фарш мясной - 300 гр.
- яйцо отварное - 1 шт.
- яйцо сырое - 1 шт.
- лук зелёный - 1 стрелка
- сметана (или майонез) - 1 ст.л.
- творог - 1 ст.л.
- помидоры - 3 шт.
- бекон сырокопчёный - 60 гр. (3 полоски)
- сыр - 50 гр. (3 ломтика)
- соль
- чёрный перец
Пошаговый рецепт приготовления
1. Одно яйцо отварить до готовности, остудить и мелко покрошить. Добавить к нему сметану, творог, мелко нарезанный зелёный лук и соль по вкусу. Всё тщательно перемешать. Начинка для помидоров готова.
2. В фарш добавить одно сырое яйцо, соль и чёрный перец по вкусу. Перемешать. Фарш разделить на 3 части.
3. У помидор срезать верхушку. Вынуть мякоть чайной ложкой и наполнить начинкой (яйца, сметана, творог).
4. Помидоры заворачиваем в фарш (посмотрите в видео рецепта, как это сделала я). Каждый мясной шарик обмотать ломтиком сырокопчёного бекона и сверху накрыть ломтиком сыра.
5. Сделать лодочки из фольги, поместить в них фаршированные мясные шарики.
6. Поместить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
Приятного аппетита!
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