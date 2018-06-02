Помидоры с капустой

Этот рецепт дала мне моя знакомая, которая готовит овощи на зиму таким образом уже не первый год. Консервация получается очень вкусная, да и выглядит оригинально.
Ингредиенты
- Помидоры — 3 кг
- Капуста — 1,5 кг
- Морковка — 1-2 шт
Заливка:
- Вода — 2 л
- Соль — 4 ст. ложки
- Сахар — 2 ст. ложки
Приготовление
Помидоры хорошо помойте, срежьте «попку» и выньте всю мякоть чайной ложкой.
Плотно утрамбовывая выкладывайте начинку в помидоры. Затем выложите нафаршированные помидоры в кастрюлю. Можете смело укладывать помидоры в два или три слоя. В чистой, холодной воде хорошенько размешайте соль и сахар. Залейте помидоры получившейся заливкой, сверху поставьте гнет.
Для этого можно использовать тарелку и трехлитровую банку с водой. Спустя три дня переложите помидоры в банку, заливку процедите через марлю. Залейте помидоры в банке, закройте капроновой крышкой и в холодильник или погреб на хранение.
Приятного аппетита!
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