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Четыре вкуса

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Помидоры с капустой

Этот рецепт дала мне моя знакомая, которая готовит овощи на зиму таким образом уже не первый год. Консервация получается очень вкусная, да и выглядит оригинально.

Помидоры-с-капустой-на-зиму

Ингредиенты

  • Помидоры — 3 кг
  • Капуста — 1,5 кг
  • Морковка — 1-2 шт

Заливка:

  • Вода — 2 л
  • Соль — 4 ст. ложки
  • Сахар — 2 ст. ложки

Приготовление

Помидоры хорошо помойте, срежьте «попку» и выньте всю мякоть чайной ложкой.

Эту мякоть можете использовать для приготовления томатного пюре, или сока. В этом рецепте она нам больше не понадобится. Капусту нашинкуйте как на борщ, морковь натрите на крупной терке. Капусту и морковку хорошо перемешайте — это будет нашей начинкой.

Плотно утрамбовывая выкладывайте начинку в помидоры. Затем выложите нафаршированные помидоры в кастрюлю. Можете смело укладывать помидоры в два или три слоя. В чистой, холодной воде хорошенько размешайте соль и сахар. Залейте помидоры получившейся заливкой, сверху поставьте гнет.

Для этого можно использовать тарелку и трехлитровую банку с водой. Спустя три дня переложите помидоры в банку, заливку процедите через марлю. Залейте помидоры в банке, закройте капроновой крышкой и в холодильник или погреб на хранение.

Приятного аппетита!

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