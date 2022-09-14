Готовим блинные мешочки с картофелем и курицей

1. Подготовим куриные голени, моем и сушим бумажным полотенцем.

2. Яйцо взбиваем с приправой и солью. Макаем куриные голени вначале в муку, затем в яичную смесь и в панировочные сухари. На растительном масле обжариваем ножки до румяной корочки.

3. Приготовим тесто для блинов. Взбиваем яйцо с сахаром и солью. Добавляем молоко и сметану.

4. Небольшими порциями просеиваем в жидкую смесь муку. Замешиваем тесто ложкой, а затем взбиваем венчиком. В конце замеса, добавляем 1 ст. л. растительного масла. Накрываем миску с тестом и оставляем на 10 минут.

Добавляем чеснок. 5. Приготовим овощи. Овощи очищаем и нарезаем: лук и вареный картофель - маленькими кубиками, мелко рубим чеснок. На разогретом растительном масле обжариваем лук.Добавляем чеснок.

6. Через 3 минуты кладем картофель и посыпаем приправой для овощей, солим и перчим. Обжариваем овощи, минут 5.

7. На разогретой сковороде, выпекаем блины, жарим с 2 сторон.

8. Кладем блины стопкой и смазываем каждый блин сливочным маслом.

9. Начинка и блины готовы!

10. Кладем на блин картофельную начинку, а в середину куриную голень.

11. Собираем блин по форме "мешочек" и завязываем его. Завязать мешочек можно перьями зеленого лука и полосками сырой моркови.