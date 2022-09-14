Четыре вкуса

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Готовим блинные мешочки с картофелем и курицей

Фото к рецепту: Блинные мешочки с курицей и картофелем

Ингредиенты

тесто:

мука - 200 гр.

сметана - 2 ст.л.

яйцо - 1 шт.

молоко - 350 мл.

масло растительное - 1 ст.л.

сахар - 1 ч.л.

соль - 0,5-1 ч.л.

начинка:

картофель - 360 гр. (отваренный)

лук - 1 шт.

чеснок - 2 зуб.

куриная голень - 6 шт.

масло растительное - 3 ст.л.

яйцо - 1 шт.

приправа для курицы - 1 ч.л. + 1 ч.л. для овощей

сухари панировочные - 3 ст.л.

масло растительное - 3 ст.л.

соль

Рецепт приготовления

Вкусные, сытные блинные мешочки с начинкой. Начинка - курица с пряным картофелем.

Блинные мешочки с курицей и картофелем: шаг 1
1. Подготовим куриные голени, моем и сушим бумажным полотенцем.
Блинные мешочки с курицей и картофелем: шаг 2
2. Яйцо взбиваем с приправой и солью. Макаем куриные голени вначале в муку, затем в яичную смесь и в панировочные сухари. На растительном масле обжариваем ножки до румяной корочки.
Блинные мешочки с курицей и картофелем: шаг 3
3. Приготовим тесто для блинов. Взбиваем яйцо с сахаром и солью. Добавляем молоко и сметану.
Блинные мешочки с курицей и картофелем: шаг 4
4. Небольшими порциями просеиваем в жидкую смесь муку. Замешиваем тесто ложкой, а затем взбиваем венчиком. В конце замеса, добавляем 1 ст. л. растительного масла. Накрываем миску с тестом и оставляем на 10 минут.
Блинные мешочки с курицей и картофелем: шаг 5
5. Приготовим овощи. Овощи очищаем и нарезаем: лук и вареный картофель - маленькими кубиками, мелко рубим чеснок. На разогретом растительном масле обжариваем лук.
Добавляем чеснок.
Блинные мешочки с курицей и картофелем: шаг 6
6. Через 3 минуты кладем картофель и посыпаем приправой для овощей, солим и перчим. Обжариваем овощи, минут 5.
Блинные мешочки с курицей и картофелем: шаг 7
7. На разогретой сковороде, выпекаем блины, жарим с 2 сторон.
Блинные мешочки с курицей и картофелем: шаг 8
8. Кладем блины стопкой и смазываем каждый блин сливочным маслом.
Блинные мешочки с курицей и картофелем: шаг 9
9. Начинка и блины готовы!
Блинные мешочки с курицей и картофелем: шаг 10
10. Кладем на блин картофельную начинку, а в середину куриную голень.
Блинные мешочки с курицей и картофелем: шаг 11
11. Собираем блин по форме "мешочек" и завязываем его. Завязать мешочек можно перьями зеленого лука и полосками сырой моркови.
Блинные мешочки с курицей и картофелем: шаг 12
12. Такие блинчики перед подачей, можно разогреть в духовке или микроволновке. 
Кушать подано!
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