Готовим блинные мешочки с картофелем и курицей

Ингредиенты
тесто:
мука - 200 гр.
сметана - 2 ст.л.
яйцо - 1 шт.
молоко - 350 мл.
масло растительное - 1 ст.л.
сахар - 1 ч.л.
соль - 0,5-1 ч.л.
начинка:
картофель - 360 гр. (отваренный)
лук - 1 шт.
чеснок - 2 зуб.
куриная голень - 6 шт.
масло растительное - 3 ст.л.
яйцо - 1 шт.
приправа для курицы - 1 ч.л. + 1 ч.л. для овощей
сухари панировочные - 3 ст.л.
масло растительное - 3 ст.л.
соль
Рецепт приготовления
Вкусные, сытные блинные мешочки с начинкой. Начинка - курица с пряным картофелем.
1. Подготовим куриные голени, моем и сушим бумажным полотенцем.
2. Яйцо взбиваем с приправой и солью. Макаем куриные голени вначале в муку, затем в яичную смесь и в панировочные сухари. На растительном масле обжариваем ножки до румяной корочки.
4. Небольшими порциями просеиваем в жидкую смесь муку. Замешиваем тесто ложкой, а затем взбиваем венчиком. В конце замеса, добавляем 1 ст. л. растительного масла. Накрываем миску с тестом и оставляем на 10 минут.
5. Приготовим овощи. Овощи очищаем и нарезаем: лук и вареный картофель - маленькими кубиками, мелко рубим чеснок. На разогретом растительном масле обжариваем лук. Добавляем чеснок.
6. Через 3 минуты кладем картофель и посыпаем приправой для овощей, солим и перчим. Обжариваем овощи, минут 5.
11. Собираем блин по форме "мешочек" и завязываем его. Завязать мешочек можно перьями зеленого лука и полосками сырой моркови.
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