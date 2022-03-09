Рецепт рагу из овощей и фруктов

Ингредиенты
лук репчатый — 200 гр.
перец сладкий — 200 гр.
яблоко (кисло-сладкое) — 200 гр.
свекла (вареная) — 200 гр.
помидоры (сливовидные) — 200 гр.
картофель — 200 гр.
чеснок — 2 зуб.
масло растительное — 3 ст.л.
мука пшеничная (без горок) — 1 ст.л.
вода (250 мл. или овощной бульон) — 1 ст.
вино красное полусладкое (у меня "кагор") — 1/4 ст.
приправа (для овощей) — 1 ч.л.
перец черный
соль
1 ст. = 250 мл.
Рецепт приготовления
1. На разогретом растительном масле обжариваем порубленный чеснок до появления аромата, 2 минуты.
Чеснок убираем, масло оставляем.
2. На чесночном масле обжариваем до прозрачности очищенный и порезанный полукольцами лук.
3. Сладкий перец очищаем от семян и нарезаем полосками, добавляем в сковороду и тушим минут 5.
4. Помидоры нарезаем дольками и кладем тушить.
Добавляем вино и 0,5 стакана воды.
5. Яблоки, вареную свеклу и картофель очищаем от шкурки.
Яблоки и свеклу натираем на крупной терке, картофель нарезаем небольшими дольками.
Подготовленные продукты кладем в сковороду.
Добавляем приправу для овощей, перец молотый и соль, перемешиваем.
Накрываем сковороду крышкой и тушим на слабом огне до готовности овощей.
6. Разводим муку в воде (0,5 ст.).
7. К готовому вареву, добавляем мучную смесь и перемешиваем.
Варим до небольшого загустения.
8. Подаем на стол, посыпав зеленью, как самостоятельное блюдо.
Если не соблюдаете диету, то можно добавить сметану и рубленое вареное яйцо.
Отдельно подать сосиски.
9. Такое фруктово-овощное рагу с добавлением 1 ст. л. уксуса и без муки, можно закрыть на зиму.
Это отличная заготовка для борща или закуска, а так же гарнир к мясу.
Кушать подано!
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