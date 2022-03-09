Рецепт рагу из овощей и фруктов

лук репчатый — 200 гр.

перец сладкий — 200 гр.

яблоко (кисло-сладкое) — 200 гр.

свекла (вареная) — 200 гр.

помидоры (сливовидные) — 200 гр.

картофель — 200 гр.

чеснок — 2 зуб.

масло растительное — 3 ст.л.

мука пшеничная (без горок) — 1 ст.л.

вода (250 мл. или овощной бульон) — 1 ст.

вино красное полусладкое (у меня "кагор") — 1/4 ст.

приправа (для овощей) — 1 ч.л.

перец черный

соль

1 ст. = 250 мл.

Рецепт приготовления

1. На разогретом растительном масле обжариваем порубленный чеснок до появления аромата, 2 минуты.

Чеснок убираем, масло оставляем.

2. На чесночном масле обжариваем до прозрачности очищенный и порезанный полукольцами лук.

3. Сладкий перец очищаем от семян и нарезаем полосками, добавляем в сковороду и тушим минут 5.

4. Помидоры нарезаем дольками и кладем тушить.

Добавляем вино и 0,5 стакана воды.

5. Яблоки, вареную свеклу и картофель очищаем от шкурки.

Яблоки и свеклу натираем на крупной терке, картофель нарезаем небольшими дольками.

Подготовленные продукты кладем в сковороду.

Добавляем приправу для овощей, перец молотый и соль, перемешиваем.

Накрываем сковороду крышкой и тушим на слабом огне до готовности овощей.

6. Разводим муку в воде (0,5 ст.).

7. К готовому вареву, добавляем мучную смесь и перемешиваем.

Варим до небольшого загустения.

8. Подаем на стол, посыпав зеленью, как самостоятельное блюдо.

Если не соблюдаете диету, то можно добавить сметану и рубленое вареное яйцо.

Отдельно подать сосиски.

9. Такое фруктово-овощное рагу с добавлением 1 ст. л. уксуса и без муки, можно закрыть на зиму.

Это отличная заготовка для борща или закуска, а так же гарнир к мясу.

Кушать подано!