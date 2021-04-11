Лепешки с начинкой

Рецепт приготовления

Готовим чудо-лепешки, вкуснее беляшей и чебуреков.

Итак, в муку добавьте кипяток. Быстро замешиваем (завариваем) лопаткой или ложкой. Добавим щепотку соли, после чего вводим уже теплую воду. Вымешиваем тесто (будет прилипать) несколько минут несмотря ни на что.

Дайте тесту отдохнуть минут 30. После чего вмешиваем в муку растительное масло, 30 мл будет достаточно. Даем тесту полежать пару часов.

За это время легко можно приготовить начинку. В равных количествах возьмем мясной фарш и отварную картошку. Сюда же зеленый лук и специи. Соединяем все и перемешиваем, начинки получается много.

Тесто и начинку делим на восемь равных частей. Для работы с тестом присыпьте стол и руки мукой (продолжает слегка прилипать).

Из колобка теста формируем небольшую лепешку, в центр шарик начинки. И начинаем подтягивать тесто накрывая начинку.

Тесто податливое, очень хорошо тянется. Полученные фаршированные колобки убираем в сторонку, пусть полежат пару минут.

Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Заготовки растягиваем в небольшие лепешки и обжариваем с обеих сторон. Если все сделали правильно и аккуратно, то лепешки при жарке надуваются. Готовим на умеренном огне, по паре минут с каждой стороны (пару раз перевернуть.

Начинки много и она вкусная, тесто простое и классное! Пробуйте, готовьте на здоровье!