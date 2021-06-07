Летний салат с куриной грудкой

Рецепт приготовления

Возьмите ингредиенты для салата.

Яйца отварите вкрутую, куриную грудку положите в кипящую воду и варите 15-20 минут.

Яйца, сыр, куриную грудку и огурцы нарежьте соломкой.

Зелёный лук нарежьте мелко.

Смешайте курицу, яйца, сыр.

Положите в смесь майонез или йогурт, соль и перец по вкусу.

Украсьте огурцами и зелёным луком.

Кушать подано!