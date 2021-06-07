Четыре вкуса

307 281 подписчик
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

Летний салат с куриной грудкой

Фото к рецепту: Салат летний, овощной, с куриной грудкой

Ингредиенты

  • куриная грудка – 1 шт.
  • огурец свежий – 2 шт.
  • сыр полутвёрдый – 50 гр.
  • лук зелёный - 30 гр.
  • яйцо отварное – 4 шт.
  • майонез – 1 ст.л.
  • зелень – по желанию
  • соль
  • перец

Рецепт приготовления

Возьмите ингредиенты для салата.

Яйца отварите вкрутую, куриную грудку положите в кипящую воду и варите 15-20 минут.

Яйца, сыр, куриную грудку и огурцы нарежьте соломкой.

Зелёный лук нарежьте мелко.

Смешайте курицу, яйца, сыр.

Положите в смесь майонез или йогурт, соль и перец по вкусу.

Украсьте огурцами и зелёным луком.

Кушать подано!

Видео

Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениезавтракужинсалатыедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх