Летний салат с куриной грудкой

Ингредиенты
- куриная грудка – 1 шт.
- огурец свежий – 2 шт.
- сыр полутвёрдый – 50 гр.
- лук зелёный - 30 гр.
- яйцо отварное – 4 шт.
- майонез – 1 ст.л.
- зелень – по желанию
- соль
- перец
Рецепт приготовления
Возьмите ингредиенты для салата.
Яйца отварите вкрутую, куриную грудку положите в кипящую воду и варите 15-20 минут.
Яйца, сыр, куриную грудку и огурцы нарежьте соломкой.
Зелёный лук нарежьте мелко.
Смешайте курицу, яйца, сыр.
Положите в смесь майонез или йогурт, соль и перец по вкусу.
Украсьте огурцами и зелёным луком.
Кушать подано!
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