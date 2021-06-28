«Осьминожка» из куриной гружки

Рецепт приготовления

Куриную грудку промойте и просушите при помощи салфеток.

Острым ножом сделайте несколько продольных разрезов вниз до конца, так, чтобы верхушка осталась целой от порезов.

Внешне полученный результат должен быть похож на осьминога.

Сделайте маринад, добавив в растительное масло соевый соус, приправы, перец и соль (по желанию) .

Перемешайте и полейте им куриную грудку.

Маринуйте 10-15 минут.

Смешайте кукурузную муку, паприку и щепотку соли.

Обваляйте в панировке тушку осьминожки и положите на сковороду в хорошо прогретое растительное масло.

Масло должно кипеть.

Обжарьте 3-4 минуты с каждой стороны.

Кушать подано!