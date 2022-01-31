Готовим пирог с помидорами, сыром и сосисками

Ингредиенты
- яйца - 3 шт.
- молоко - 150 мл.
- растительное масло - 50 мл.
- мука - 1 ст. (объёмом 250 мл.)
- разрыхлитель - 1 ч.л.
- сыр - 200 гр.
- сосиски - 6 шт.
Рецепт приготовления
В миску разбиваем яйца, добавляем молоко, вливаем растительное масло, добавляем муку, разрыхлитель и перемешиваем до жидкого состояния. Натираем сыр, добавляем к тесту, перемешиваем.
Смазываем форму растительным маслом. Выливаем половину теста, выкладываем сосиски, заливаем второй частью теста. Запекаем в духовке при 180 градусах 35-40 минут.
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