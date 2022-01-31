Четыре вкуса

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Готовим пирог с помидорами, сыром и сосисками

Фото к рецепту: Быстрый пирог с сосисками, помидорами и сыром

Ингредиенты

  • яйца - 3 шт.
  • молоко - 150 мл.
  • растительное масло - 50 мл.
  • мука - 1 ст. (объёмом 250 мл.)
  • разрыхлитель - 1 ч.л.
  • сыр - 200 гр.
  • сосиски - 6 шт.

Рецепт приготовления

В миску разбиваем яйца, добавляем молоко, вливаем растительное масло, добавляем муку, разрыхлитель и перемешиваем до жидкого состояния. Натираем сыр, добавляем к тесту, перемешиваем.

Смазываем форму растительным маслом. Выливаем половину теста, выкладываем сосиски, заливаем второй частью теста. Запекаем в духовке при 180 градусах 35-40 минут.

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