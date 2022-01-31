Готовим пирог с помидорами, сыром и сосисками

Рецепт приготовления

В миску разбиваем яйца, добавляем молоко, вливаем растительное масло, добавляем муку, разрыхлитель и перемешиваем до жидкого состояния. Натираем сыр, добавляем к тесту, перемешиваем.

Смазываем форму растительным маслом. Выливаем половину теста, выкладываем сосиски, заливаем второй частью теста. Запекаем в духовке при 180 градусах 35-40 минут.