Рецепт творожных оладушек на кефире

Ингредиенты
творог 9% - 200 гр.
тёплый кефир - 200 мл.
яйцо - 2 шт.
сахар - 2 ст.л.
мука - +/-260 гр.
сода - 1 ч.л.
соль - 0,5 ч.л.
растительное масло - 1 ст.л.
растительное масло для жарки
Рецепт приготовления
1 Творог для оладий лучше брать мягкий или пастообразный, который легко разминается.
Добавить яйца, сахара, соль, хорошо перемешать.
2 Влить тёплый кефир, перемешать.
3 Частями добавить просеянную муку, замешивая густое тесто.
Не добавляйте слишком много муки, иначе оладьи получатся "забитыми", но и не слишком мало, чтобы оладьи не сильно растекались на сковороде.
Добавить соду, хорошо перемешать.
4 Влить растительное масло (1 ст. л.) перемешать.
Готовое тесто лучше оставить при комнатной температуре на 10 минут, чтобы прошла реакция соды и кефира.
Готовое тесто ни в коем случае не перемешиваем, чтобы не разрушить воздушность.
5 Аккуратно выкладываем тесто ложкой на раскаленную сковороду с растительным маслом.
Жарим до румяности.
6 Готовые оладьи выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
7 Творожные оладьи готовы! Подаем оладьи со сметаной, медом или джемом.
Свежие комментарии