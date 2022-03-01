Рецепт творожных оладушек на кефире

Ингредиенты

творог 9% - 200 гр.

тёплый кефир - 200 мл.

яйцо - 2 шт.

сахар - 2 ст.л.

мука - +/-260 гр.

сода - 1 ч.л.

соль - 0,5 ч.л.

растительное масло - 1 ст.л.

растительное масло для жарки

Рецепт приготовления

1 Творог для оладий лучше брать мягкий или пастообразный, который легко разминается.

Добавить яйца, сахара, соль, хорошо перемешать.

2 Влить тёплый кефир, перемешать.

3 Частями добавить просеянную муку, замешивая густое тесто.

Не добавляйте слишком много муки, иначе оладьи получатся "забитыми", но и не слишком мало, чтобы оладьи не сильно растекались на сковороде.

Добавить соду, хорошо перемешать.

4 Влить растительное масло (1 ст. л.) перемешать.

Готовое тесто лучше оставить при комнатной температуре на 10 минут, чтобы прошла реакция соды и кефира.

Готовое тесто ни в коем случае не перемешиваем, чтобы не разрушить воздушность.

5 Аккуратно выкладываем тесто ложкой на раскаленную сковороду с растительным маслом.

Жарим до румяности.

6 Готовые оладьи выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

7 Творожные оладьи готовы! Подаем оладьи со сметаной, медом или джемом.