Вкуснейшие сосиски в тесте

Блюдо знакомое многим с детства и очень простое в приготовлении. Сосиски в тесте отлично подойдут для перекуса. Их можно брать с собой на работу, давать детям в школу. Это потрясающее блюдо вы точно не сможете обойти своим вниманием, попробуйте приготовить — это просто!

Необходимые продукты

220 грамм пшеничной муки

1 куриное яйцо

2 столовые ложки растительного масла

100 миллилитров молока

50 грамм сыра «Чеддер»

соль

24 небольшие сосиски

кунжут

желток

Начинаем приготовление

Сыр натираем на мелкой терке. В миску наливаем молоко, добавляем куриное яйцо, растительное масло и соль. Все взбиваем венчиком и всыпем сыр. Снова перемешиваем и всыпаем просеянную муку, замешиваем тесто. Готовое тесто перекладываем на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Вымешиваем еще немного, накрываем и оставляем на 15 минут. Через отведенное время тесто еще раз вымешиваем и раскатываем в тонкий пласт, нарезаем полосками, чуть меньше, чем сосиска. Каждую полоску разрезаем на несколько частей. Подготовленными кусочками теста оборачиваем сосиски. Перекладываем заготовки на противень, смазанный куриным яйцо и смазываем желтком. А потом присыпаем кунжутом. Отправляем сосиски в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекаем в течение 20 минут, а потом подаем к столу.

Приятного аппетита!