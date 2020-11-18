Вкуснейшие сосиски в тесте

Блюдо знакомое многим с детства и очень простое в приготовлении. Сосиски в тесте отлично подойдут для перекуса. Их можно брать с собой на работу, давать детям в школу. Это потрясающее блюдо вы точно не сможете обойти своим вниманием, попробуйте приготовить — это просто!
Необходимые продукты
- 220 грамм пшеничной муки
- 1 куриное яйцо
- 2 столовые ложки растительного масла
- 100 миллилитров молока
- 50 грамм сыра «Чеддер»
- соль
- 24 небольшие сосиски
- кунжут
- желток
Начинаем приготовление
- Сыр натираем на мелкой терке.
- В миску наливаем молоко, добавляем куриное яйцо, растительное масло и соль. Все взбиваем венчиком и всыпем сыр. Снова перемешиваем и всыпаем просеянную муку, замешиваем тесто.
- Готовое тесто перекладываем на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Вымешиваем еще немного, накрываем и оставляем на 15 минут.
- Через отведенное время тесто еще раз вымешиваем и раскатываем в тонкий пласт, нарезаем полосками, чуть меньше, чем сосиска. Каждую полоску разрезаем на несколько частей. Подготовленными кусочками теста оборачиваем сосиски. Перекладываем заготовки на противень, смазанный куриным яйцо и смазываем желтком. А потом присыпаем кунжутом.
- Отправляем сосиски в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекаем в течение 20 минут, а потом подаем к столу.
Приятного аппетита!
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