Куриные крылышки в медово-соевом соусе в духовке

Ингредиенты
куриные крылышки -500 гр.
мед - 2 ст.
соевый соус - 3 столовые ложки
Французская горчица в зернах - 1/2 ч. Л.
чеснок - 2 зубчика
растительное масло для смазки формы
кунжут для сервировки
Пошаговый рецепт приготовления
1. Куриные крылышки вымыть, обсушить, разрезать на 2 части. Отправляем в таз.
2. Приготовьте соус: смешайте мед, соевый соус, горчицу и измельченный чеснок. Посолить по желанию и по вкусу. Смешиваем.
3. Залить крылышки соусом. Смешиваем. Берем пакет и оставляем на 15 минут. Затем переверните куриные крылышки и оставьте еще на 15 минут.
4. Смазать форму для запекания растительным маслом, переложить куриные крылышки в форму для запекания, смазать соусом, накрыть фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Затем снимаем фольгу, смазываем куриные крылышки выделившимся соком и оставляем в духовке еще на 20-25 минут, смотрим на свою духовку.
5. Куриные крылышки готовы. Посыпать кунжутом. Подаем к столу. Приятного аппетита!
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