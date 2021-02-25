Куриные крылышки в медово-соевом соусе в духовке

Ингредиенты

куриные крылышки -500 гр.

мед - 2 ст.

соевый соус - 3 столовые ложки

Французская горчица в зернах - 1/2 ч. Л.

чеснок - 2 зубчика

растительное масло для смазки формы

кунжут для сервировки

Пошаговый рецепт приготовления

1. Куриные крылышки вымыть, обсушить, разрезать на 2 части. Отправляем в таз.

2. Приготовьте соус: смешайте мед, соевый соус, горчицу и измельченный чеснок. Посолить по желанию и по вкусу. Смешиваем.

3. Залить крылышки соусом. Смешиваем. Берем пакет и оставляем на 15 минут. Затем переверните куриные крылышки и оставьте еще на 15 минут.

4. Смазать форму для запекания растительным маслом, переложить куриные крылышки в форму для запекания, смазать соусом, накрыть фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Затем снимаем фольгу, смазываем куриные крылышки выделившимся соком и оставляем в духовке еще на 20-25 минут, смотрим на свою духовку.

5. Куриные крылышки готовы. Посыпать кунжутом. Подаем к столу. Приятного аппетита!