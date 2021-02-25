Четыре вкуса

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Куриные крылышки в медово-соевом соусе в духовке

Фото к рецепту: Куриные крылышки в медово-соевом соусе в духовке

Ингредиенты 

куриные крылышки -500 гр. 
мед - 2 ст. 
соевый соус - 3 столовые ложки 
Французская горчица в зернах - 1/2 ч. Л. 
чеснок - 2 зубчика 
растительное масло для смазки формы 
кунжут для сервировки 

Пошаговый рецепт приготовления 

1. Куриные крылышки вымыть, обсушить, разрезать на 2 части. Отправляем в таз. 

2. Приготовьте соус: смешайте мед, соевый соус, горчицу и измельченный чеснок.  Посолить по желанию и по вкусу. Смешиваем. 

3. Залить крылышки соусом. Смешиваем. Берем пакет и оставляем на 15 минут. Затем переверните куриные крылышки и оставьте еще на 15 минут. 

4. Смазать форму для запекания растительным маслом, переложить куриные крылышки в форму для запекания, смазать соусом, накрыть фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. 
Затем снимаем фольгу, смазываем куриные крылышки выделившимся соком и оставляем в духовке еще на 20-25 минут, смотрим на свою духовку. 

5. Куриные крылышки готовы. Посыпать кунжутом. Подаем к столу. Приятного аппетита! 

 

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