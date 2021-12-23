Салат с сыром и копченой курицей

яйца - 3 шт.

картофель - 3 шт.

морковь - 1 шт.

лук - 1 шт.

уксусу 9% - 20 мл.

соль

огурцы маринованные - 4 шт.

копчёная куриное мясо - 250 гр.

сыр колбасный копчёный - 200 гр.

майонез

Рецепт приготовления

Предварительно отварить в подсоленной воде картофель, морковь и яйца.

Нарезать маленькими кубиками лук и переложить в чашу для маринования.

Добавить уксус (примерно 2,5 ст.л.), соль (1 щепотка) и воду (пока весь лук не покроет).

Копченое куриное мясо отделить от кости (если это не грудка, а к примеру голень) и нарезать кубиком.

Картофель натереть на крупную терку (натираем сразу в салатник или разъемную форму).

Распределить натертый картофель равномерным слоем, подсолить (1 щепотка) и смазать верхний слой майонезом (сделать сетку и потом ложкой растянуть).

Слить воду и равномерным слоем выложить маринованный лук поверх слоя с картофелем.

Выложить нарезанное копченое мясо.

Распределить равномерным слоем.

Стянуть верхний слой майонезом.

Маринованные огурцы нарезать кубиком.

Выложить огурцы поверх слоя с мясом.

Морковь натереть на среднюю терку.

Распределить морковь равномерным слоем поверх слоя с огурцами.

Подсолить морковь (1 щепотка).

Стянуть верхний слой майонезом.

Натереть копченый сыр на средней терке.

Распределить равномерным слоем.

Стянуть майонезом.

Натереть отваренные яйца на мелкой терке (последний слой).

Закрыть форму с салатом (к примеру пищевой пленкой) и убрать в холодильник минимум на 2 часа.

Кушать подано!