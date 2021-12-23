Салат с сыром и копченой курицей

Ингредиенты
яйца - 3 шт.
картофель - 3 шт.
морковь - 1 шт.
лук - 1 шт.
уксусу 9% - 20 мл.
соль
огурцы маринованные - 4 шт.
копчёная куриное мясо - 250 гр.
сыр колбасный копчёный - 200 гр.
майонез
Рецепт приготовления
Предварительно отварить в подсоленной воде картофель, морковь и яйца.
Нарезать маленькими кубиками лук и переложить в чашу для маринования.
Добавить уксус (примерно 2,5 ст.л.), соль (1 щепотка) и воду (пока весь лук не покроет).
Копченое куриное мясо отделить от кости (если это не грудка, а к примеру голень) и нарезать кубиком.
Картофель натереть на крупную терку (натираем сразу в салатник или разъемную форму).
Распределить натертый картофель равномерным слоем, подсолить (1 щепотка) и смазать верхний слой майонезом (сделать сетку и потом ложкой растянуть).
Слить воду и равномерным слоем выложить маринованный лук поверх слоя с картофелем.
Выложить нарезанное копченое мясо.
Распределить равномерным слоем.
Стянуть верхний слой майонезом.
Маринованные огурцы нарезать кубиком.
Выложить огурцы поверх слоя с мясом.
Морковь натереть на среднюю терку.
Распределить морковь равномерным слоем поверх слоя с огурцами.
Подсолить морковь (1 щепотка).
Стянуть верхний слой майонезом.
Натереть копченый сыр на средней терке.
Распределить равномерным слоем.
Стянуть майонезом.
Натереть отваренные яйца на мелкой терке (последний слой).
Закрыть форму с салатом (к примеру пищевой пленкой) и убрать в холодильник минимум на 2 часа.
Кушать подано!
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